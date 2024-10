Así es el híbrido enchufable de Audi con la misma autonomía de batería que los eléctricos de hace 10 años

Con la llegada de la actualización de 2025 del Audi A3 Sportback híbrido enchufable, puede empezar a vislumbrarse un futuro en el que la propulsión eléctrica haya conquistado a la combustión. Y es que la nueva versión es casi igual por fuera, pero notablemente distinta en prestaciones.

Su nueva batería es la clave de esta transformación, proporcionando una autonomía que rivaliza con la de algunos de los primeros coches eléctricos que se lanzaron hace poco más de diez años.

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

La batería ha crecido hasta los 25,7 kWh de capacidad total, de los cuales 19,7 kWh son utilizables. Esto supone un salto notable respecto a la versión anterior, gracias a los avances en la composición química de las celdas y en el diseño del pack de baterías. Esta mejora se refleja directamente en la autonomía, que ahora alcanza los 143 kilómetros en el ciclo WLTP. Estas cifras son comparables a las de los primeros vehículos eléctricos que se comercializaron en Europa, como el Nissan Leaf o algunos modelos de Mitsubishi o Renault, que rondaban los 100-150 km de autonomía en condiciones reales.

El nuevo Audi A3 Sportback TFSIe permite cubrir la mayoría de los desplazamientos urbanos y suburbanos sin encender el motor de combustión. Su velocidad máxima en modo eléctrico alcanza los 140 km/h, lo que significa que incluso trayectos por autopista pueden realizarse sin utilizar gasolina. Este detalle hace que la propuesta de Audi sea muy interesante para conductores que busquen una conducción más eficiente sin sacrificar prestaciones.

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

En cuanto a las motorizaciones, Audi ofrece dos versiones: el 40 TFSIe y el 45 TFSIe. Ambas variantes incorporan el mismo motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros, pero con distintas configuraciones. La versión 40 TFSIe ofrece una potencia combinada de 204 CV y un par máximo de 350 Nm, mientras que el 45 TFSIe eleva la potencia hasta los 272 CV y 400 Nm. La diferencia de prestaciones es notable: el 45 TFSIe acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 237 km/h. En ambos casos, el motor eléctrico proporciona 114 CV, garantizando una respuesta ágil en el modo puramente eléctrico.

Carga rápida: una rareza entre los híbridos enchufables

Una de las principales ventajas de este Audi A3 PHEV, que lo distingue de muchos competidores, es su capacidad para utilizar la carga rápida en corriente continua (DC). Equipado con un sistema de hasta 50 kW, puede recargar la batería del 10 al 80% en menos de 30 minutos, lo que ofrece una gran flexibilidad para quienes quieren aprovechar al máximo la conducción eléctrica. Para cargas más lentas, utilizando el cargador de a bordo de 11 kW, el tiempo de recarga completa es de aproximadamente 2 horas y media. Esta rapidez de carga, poco común en los PHEV, facilita el uso intensivo del modo eléctrico, incluso en jornadas de conducción largas.

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

Estas dos son las principales diferencias entre el Audi A3 Sportback híbrido enchufable de la nueva generación y el de la generación anterior. Y es que tiene más del doble de autonomía (63 km vs 143 km), y es capaz de cargarla en menos tiempo (5 horas vs 80% en 30 minutos).

Así, si paras en una estación de servicio a mitad de viaje y quieres tomar un café, puedes recargar la batería en muy poco tiempo. Pero si necesitas continuar tu viaje de forma inmediata, solo necesitarás repostar gasolina para seguir tirando millas.

Audi A3 Sportback TFSIe | Audi

Ahora bien, no es el híbrido enchufable más asequible del mercado. Con un precio que parte de los 46.000 euros, y un maletero que se queda en 280 litros de capacidad para la versión híbrida, este Audi A3 Sportback es una gran opción para quien quiera un híbrido con mucha autonomía pero no necesite mucho maletero ni esté preocupado por el presupuesto. Aun así, no tiene muchos compactos que rivalicen con él.