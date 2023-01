Las ZBE también les afectan: millones de vehículos anteriores a 2003 no podrán circular

2023 se ha estrenado hace apenas dos semanas, pero lo cierto es que todo apunta a que se va a convertir en un año de lo más "intenso" a nivel automovilístico, con importantes novedades tanto a nivel de mercado como a nivel administrativo. La llegada de nuevas normas, la aproximación cada vez más cercana de la nueva normativa anticontaminación Euro 7 y la imposición de nuevas directrices a nivel europeo como la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en todas las poblaciones de nuestro país con más de 50.000 habitantes.

Estas ZBE, que se van a implantar a lo largo de este año en casi 150 poblaciones a lo largo y ancho de la geografía española suponen un paso histórico en la búsqueda de un aire mucho más puro en el centro de las ciudades al limitar en ellas la circulación a los vehículos con mayor potencial contaminante. Estas restricciones no llegarán únicamente a los turismos que todos conocemos, sino también a uno de los tipos de vehículos más utilizados en los núcleos urbanos, las motocicletas.

Al igual que los turismos, las motocicletas que se venden en terreno europeo se comercializan sujetas a una serie de normativas anticontaminación "Euro" similares a las de los coches, aunque con diferentes aplicaciones y exigencias. De similar manera, existen numerosas normativas anticontaminación que han ido sucediéndose entre sí con el paso del tiempo, aunque no de la misma manera que las que se aplican a los turismos de cuatro ruedas.

¿Qué motocicletas podrán acceder a las ZBE?

Como en el caso de los vehículos, existen diferentes etiquetas ambientales para las motocicletas. De esta manera, podemos encontrar:

Distintivo B: ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas homologados según la normativa de emisiones Euro 2.

Distintivo C: utilizan esta etiqueta de emisiones las motocicletas homologadas según las normativas de emisiones Euro 3 y sucesivas.

Distintivo ECO: ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas con un sistema de electrificación de apoyo a un motor de combustión que haya sido homologado bajo Euro 3 o Euro 4.

Distintivo CERO: ciclomotores, triciclos, cuadriciclos y motocicletas con una autonomía eléctrica de al menos 40 km.

Es importante tener en cuenta que, en el caso de las normativas anticontaminación europeas para las motocicletas, hay que contar con una fecha de implantación diferente a las de los turismos, de manera que la normativa Euro 2 entró en funcionamiento en 2003, por lo que las motocicletas que no hayan sido homologadas bajo esta norma podrían haberse matriculado hasta diciembre de 2002 y no podrán recibir ningún tipo de etiqueta, por lo que, por norma general, cualquier ciclomotor, triciclo, cuadriciclo o motocicleta matriculada antes de enero de 2003 no podrá circular por el centro de las ciudades que tengan activa una ZBE.