Este domingo, en CC: la historia de Seat en competición, la variante más picante del nuevo ID.3 y el compacto 100% eléctrico de Geely

El próximo domingo 4 de octubre a las 9:45 en Antena 3 no puedes te puedes perder una nueva entrega de Centímetros Cúbicos. En el programa se explorarán las novedades del mundo del motor y conoceremos de cerca nuevos modelos, entre otras cosas.

Así, haremos un recorrido por la historia de Seat en competición. Una trayectoria de lo más apasionante que cumple cuatro décadas desde que en 1970 la marca se lanzara al mundo del automovilismo deportivo.

Del mismo modo, conoceremos muy de cerca la variante más atrevida del nuevo ID.3, el ID.3 GTI, con el que Volkswagen renueva estética del compacto y presenta el GTI más potente de la historia siendo el primer modelo 100% eléctrico en llevar estas siglas.

También nos subiremos al nuevo compacto 100% eléctrico del fabricante chino Geely, el E2, tras un año en el que conocimos sus dos primeros lanzamientos en España.

Junto a ello, someteremos a test a tres neumáticos Continental de altas prestaciones que cubren las necesidades de todo tipo de automóviles.

Junto a ello, exploraremos la actualidad del mundo del motor como el nuevo Cupra Raval Endurance, los Renault 8 Gordini y Rafale Hypnotic, así como la nueva marca china que entra en escena en nuestro país, Great Wall Motor.