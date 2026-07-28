El Volkswagen más vendido de España suma la mecánica que le faltaba: el T-Roc híbrido autorrecargable ha comenzado sus ventas

Es el superventas del fabricante alemán y con la segunda generación lanzada en 2025 no solo evolucionó en diseño y dimensiones, sino que dio un paso hacia adelante en la transición de la era eléctrica al estrenar un sistema híbrido ligero. Ahora, la nueva gama del Volkswagen T-Roc suma una mecánica más: la versión Hybrid, la híbrida autorrecargable, ha comenzado sus preventas.

La fórmula es la siguiente: una batería de 1,6 kWh –capacidad bruta– en la parte trasera, dos motores eléctricos –uno de ellos funcionando como generador– y uno de gasolina turboalimentado 1.5, que se encarga tanto de generar energía eléctrica como de la propulsión. Y apartir de este esquema motriz, son tres los modos de conducción que este nuevo T-Roc incorpora.

Volkswagen T-Roc Hybrid | Volkswagen

A propósito del motor TSI, funciona como propulsor principal a partir de los 60 km/h en carreteras secundarias y autopistas, mientras el motor eléctrico asiste en momentos puntuales, como las aceleraciones. En una segunda instancia, a bajas velocidades es el motor eléctrico el que por sí solo tracciona mientras el motor turboalimentado se desactiva. Como tercera fase, el SUV se mueve mediante el motor eléctrico mientras el motor de gasolina se activa, pero para generar energía y extender la autonomía eléctrica.

Lo mismo para el Volkswagen Golf

En cifras, este sistema Hybrid se traduce en una potencia máxima de 125 kW –170 CV– y un par de 309 Nm. Ahora bien, tanto la fórmula mecánica como los modos de funcionamiento y el nivel de potencia y capacidad de respuesta se aplican también al otro superventas de la marca, al superventas histórico y vigente.

Volkswagen T-Roc Hybrid | Volkswagen

Después del lanzamiento de término medio de su octava generación a principios del 2024 –cuando presentó sus versiones microhíbridas y las híbridas enchufables, los eTSI y los eHybrid respectivamente–, la gama del actual Volkswagen Golf aumenta con su nuevo híbrido eléctrico.

Hasta el momento, estas nuevas versiones HEV del T-Roc y el Golf han iniciado las preventas en el mercado alemán y no en todos los acabados: lo encuentras en el nivel Style del SUV a un valor inferior a los 45.000 euros y en el R-Line del compacto con una etiqueta de 41.400 euros, a la espera de la llegada a los clientes durante el cuarto trimestre del 2026.