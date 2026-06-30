Test a fondo Volkswagen T-Roc eTsi 150 CV DSG: la segunda entrega del SUV compacto suma argumentos para seguir siendo un éxito

Hemos probado uno de los compactos que más está dando que hablar en Europa: el nuevo Volkswagen T-Roc. Una segunda generación que no se limita a evolucionar… sino que directamente quiere volver a pelear por ser uno de los SUV más vendidos del mercado.

El nuevo T-Roc crece hasta aproximadamente 4,3 metros de longitud, y adopta un lenguaje de diseño mucho más marcado y tecnológico.

Volkswagen T-Roc | Volkswagen

En el frontal destacan unos faros Matrix LED unidos por una barra luminosa transversal, una firma visual que ahora integra el logotipo de Volkswagen iluminado, algo poco habitual en el segmento.

Esa misma idea se repite en la parte trasera, con una firma LED continua que recorre el portón, reforzando la anchura visual del coche y dando una identidad más premium.

El portón trasero mantiene un aire ligeramente coupé, con un spoiler integrado en el techo y un diseño más limpio y aerodinámico.

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El resultado no es solo estético: el conjunto alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,29, lo que ayuda directamente a mejorar consumos y estabilidad.

Y el maletero sigue siendo uno de sus puntos fuertes, con 475 litros de capacidad, muy por encima de la media del segmento.

Cómo es por dentro

Dentro, el salto generacional es evidente. El nuevo T-Roc apuesta por un interior completamente digitalizado y minimalista, con superficies limpias y casi sin botones físicos.

Volkswagen T-Roc | Volkswagen

La protagonista es una pantalla central táctil de 13 pulgadas, acompañada por un cuadro digital totalmente configurable.

Además, incorpora un Head-Up Display proyectado en el parabrisas y un sistema de control adicional mediante un mando giratorio con superficie háptica tipo OLED, que permite gestionar funciones sin distraer la vista.

Uno de los elementos más llamativos es la integración de asistencia por inteligencia artificial, capaz de responder preguntas, gestionar funciones del vehículo y mejorar la experiencia de usuario.

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También incluye sistemas de conectividad con aplicaciones integradas, navegación online y funciones tipo entretenimiento, acercando el coche al ecosistema digital de un smartphone.

Seguridad y 'ADAS'

En seguridad, el T-Roc da un salto importante con tecnología heredada de segmentos superiores.

Incluye sistemas como aviso de apertura de puertas para evitar accidentes con ciclistas o vehículos, asistente de cambio de carril semiautónomo o aparcamiento automático con control remoto, capaz de maniobrar el coche a distancia en trayectos de hasta 50 metros

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No faltan, tampoco, el control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril y la frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas

Todo ello refuerza su posicionamiento como SUV compacto, pero con nivel de asistencia cercano a vehículos de gama superior.

La mecánica más equilibrada, es la de la versión probada: el T-Roc 1.5 eTSI de 150 CV, con tecnología mild hybrid de 48V.

Este motor de cuatro cilindros, que ofrece 150 CV y un par motor de 250 Nm, además del conocido cambio automático DSG de 7 velocidades de la marca alemana y la correspondiente etiqueta ECO de la DGT.

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Así funciona la microhibridación

El sistema mild hybrid no permite conducción eléctrica pura, pero sí asistencia en fases de baja carga, recuperación de energía en deceleraciones y mayor suavidad en el arranque.

El resultado es un consumo combinado realista en torno a 5,5 – 6,0 l/100 km, dependiendo del estilo de conducción. Con idéntica configuración, existe una versión de 116 CV, más enfocada al uso urbano y con menor coste de entrada.

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Comportamiento y aptitudes

En marcha, el T-Roc mantiene su esencia: un SUV compacto fácil de conducir, cómodo en ciudad y estable en carretera, y su suspensión está calibrada para un equilibrio entre confort y firmeza, y la dirección transmite más precisión que en la generación anterior.

El conjunto no busca deportividad extrema, sino ser un coche polivalente, eficiente y muy fácil de convivir en el día a día.

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Conclusiones de la prueba

El nuevo Volkswagen T-Roc no reinventa la fórmula, pero sí la refina en todos los aspectos clave, con más tecnología, eficiencia, el luego lenguaje de diseño de los SUV de la marca y un salto claro en calidad percibida.

Con esta versión 1.5 eTSI de 150 CV DSG R-Line, Volkswagen apunta directamente a quienes buscan un SUV compacto con estética premium, consumo contenido y un equipamiento muy completo.

Volkswagen T-Roc | Volkswagen

Un candidato serio a seguir siendo uno de los referentes del segmento… si el mercado decide premiar la evolución frente a la revolución.

Precios Volkswagen T-Roc