Renault hace magia con su nuevo SUV compacto: Parece mucho más grande por dentro que por fuera

Renault acaba de anunciar su plan estratégico de aquí a 2030, asegurando que lanzará cerca de 40 modelos. Horas después, ha presentado el primero, un SUV compacto que engaña a la vista. Desde fuera, parece pequeño. Sin embargo, la reparto del espacio interior logra que tenga un cómodo habitáculo y un generoso espacio de carga. Hablamos del Renault Bridger Concept.

No llega ni a los 4 metros de largo, una ventaja en contextos urbanos porque resulta fácil de conducir con tráfico o calles estrechas, y también de aparcar. Pero esto podría ser una ventaja, es un SUV pequeño. Equivocación. Ofrece un maletero de 400 litros que parecen sacados de la nada, y aún permite que entre los asientos traseros y delanteros haya 2 metros de distancia para asegurar la comodidad de los pasajeros.

Renault Bridger | Renault

Espíritu todoterreno

Sin duda, el diseño del espacio interior es la gran virtud de este Renault Bridger Concept, pero aún hay guarda otras cualidades. Incluso alguna propia de un todoterreno, como los 2 metros de distancia al suelo, llantas de 18 pulgadas, una estética robusta y la rueda de repuesto colocada en el exterior de la puerta del maletero. Es decir, se trata de un modelo versátil que se adapta tanto al contexto urbano como al natural para llegar a cualquier punto del mapa.

El Renault Bridger Concept está desarollado sobre la plataforma RGMP Small, que se dedica a modelos destinados a mercados emergentes (América Latina, Asia o África), y permite motorizaciones de combustión, híbridas y eléctricas. Será producido en la India y, por eso, esté mercado será el primero en el que se lance este nuevo modelo durante 2027.

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Posible llegada a Europa

Luego, se extenderá al resto del mundo y la marca francesa estudiará con qué motorizaciones llegará a cada mercado según la evolución de la demanda. La duda es sin aterrizará en Europa, aunque si lo hace no será en el futuro cercano tomando el antecedente del Renault Kardian. También desarrollado sobre la plataforma RGMP Small, se vende desde 2023 en América Latina, Suráfica y en solo un mercado europeo, Ucrania.

No obstante, las condiciones tanto del Kardian como del Bridger encajarían bien en el Viejo Continente. El Bridger Concept es, como bien dice la propia palabra, un concepto, una anticipación de lo que debería ser el modelo definitivo. Pero parece que el coche que se venda a partir de 2027 diste mucho del que acaba de presentar Renault.