Skoda incluye la ñ en su logo y fabricará por primera vez un coche en España

Por primera vez en sus casi 130 años de historia, un modelo de Skoda se fabricará en España, un hito que la marca ha decidido celebrar con un gesto tan simbólico como llamativo: incorporar temporalmente la letra "ñ" a su logotipo.

La iniciativa, desarrollada junto a la agencia creativa PS21 Barna, transforma durante unas semanas la identidad visual de la compañía para reflejar el vínculo que comenzará a unir a la marca con la industria automovilística española.

La virgulilla de la "ñ", uno de los símbolos más reconocibles del idioma español, se convierte así en la protagonista de una campaña con la que Skoda quiere subrayar el inicio de una nueva etapa industrial.

Navarra entra en la historia de Skoda

La elección de la planta de Volkswagen Navarra, en Pamplona, para producir el Epiq no es casual. La factoría navarra se prepara para desempeñar un papel clave en la estrategia de electrificación del Grupo Volkswagen y será uno de los centros neurálgicos para la fabricación de vehículos eléctricos compactos destinados al mercado europeo.

Para Skoda, además, supone un movimiento histórico. Hasta ahora, la práctica totalidad de su producción se concentraba en la República Checa y otros centros europeos. El Epiq se convertirá en el primer vehículo de la marca ensamblado en España, reforzando la importancia del mercado español dentro de su hoja de ruta para los próximos años.

Skoda incorpora la 'ñ' a su logotipo para celebrar la fabricación de su primer vehículo en España.hiculo_espana | SKODA

El eléctrico más asequible de la marca

Más allá del simbolismo, el Epiq está llamado a ser una pieza fundamental en la ofensiva eléctrica de Skoda. El SUV urbano llegará al mercado español con un precio de partida de 22.800 euros, convirtiéndose en la puerta de entrada a la movilidad eléctrica de la marca.

El modelo estrenará la plataforma MEB+, una evolución de la arquitectura eléctrica del Grupo Volkswagen sobre la que también se desarrollan futuros modelos como el Cupra Raval. Además, será el primer Skoda en adoptar de forma integral el nuevo lenguaje de diseño de la compañía, denominado "Modern Solid".

Con unas dimensiones pensadas para el uso urbano pero con una habitabilidad destacada, el Epiq ofrecerá diferentes versiones mecánicas con potencias de entre 115 y 210 caballos. Su autonomía máxima rondará los 440 kilómetros y dispondrá de un maletero de 475 litros, una cifra especialmente competitiva dentro de su categoría.

Una pieza clave para la expansión eléctrica

La producción del Epiq forma parte de una estrategia mucho más amplia. Junto al futuro Skoda Peaq este modelo será uno de los pilares sobre los que la marca pretende construir su crecimiento en el mercado de los vehículos eléctricos durante los próximos años.

Skoda Peaq | Skoda

La compañía prevé ampliar significativamente su oferta de coches de cero emisiones y duplicar su gama eléctrica en Europa a lo largo de 2026. En ese escenario, España gana protagonismo como uno de los grandes centros productivos del Grupo Volkswagen para la nueva generación de vehículos eléctricos.

Mientras llegan las primeras unidades fabricadas en Navarra, Skoda ya ha encontrado una forma de acercarse al público español. Al menos durante unas semanas, la marca lucirá una identidad visual diferente. Una pequeña letra sobre su logotipo que simboliza un cambio mucho más grande: el inicio de su primera aventura industrial en España.