La versión que faltaba: el Mercedes AMG CLA ya está aquí para darle a la berlina compacta su faceta más extrema

Tal ha sido el enfoque puesto sobre la tecnología avanzada de la actual generación del Mercedes Benz CLA que su faceta más extrema se nos había pasado por alto. Es que una cosa es la berlina compacta en sus versiones terrenales y otra muy distinta es el modelo vestido de AMG, en cuyo caso este coche deja sus novedosas funciones digitales en un segundo plano y su carácter deportivo lo es todo.

La transformación del Mercedes CLA al Mercedes AMG CLA es total, partiendo de una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos que deja en ridículo los 4,9 segundos de la variante 4Matic de más de 350 CV. Y resulta que el cambio es radical no solo por diseño y equipamiento, sino también por su potencia de supercoche: en el nuevo AMG CLA 45 4Matic+, el conjunto mecánico consiste en dos motores eléctrico en el eje trasero y uno en el delantero, lo que le da al sedán una máxima de 500 kW, que equivale a 680 caballos.

Mercedes-Benz CLA 45 AMG | Mercedes-Benz

Si me preguntan, era la faceta que necesitaba esta berlina de aspecto coupé. Era de esperar que la silueta deportiva por naturaleza del CLA se adaptara con solidez al modelo tope de gama. El diseño frontal AMG no necesita presentación, pero en el nuevo CLA 45 puede mutar su identitaria calandra a una AMG Performance iluminada que se obtiene de forma opcional.

Apreciaciones y funciones destacadas del nuevo Mercedes AMG CLA 45 4Matic+

En términos funcionales –he aquí un aporte tanto al rendimiento deportivo como a la eficiencia eléctrica que un compacto de 670 km de autonomía declarada requiere– el AMG CLA destaca por una aerodinámica activa que entra en acción dependiendo de las circunstancias de conducción.

Mercedes-Benz CLA 45 AMG | Mercedes-Benz

El alerón trasero comienza fijo a velocidades bajas, pero adopta otra postura cuando el desempeño aumenta. Las aletas en el radiador también son activas, se abren según la necesidad de refrigeración mecánica y pueden mantenerse cerradas a velocidades de hasta 250 km/h.

Confieso que los elementos en negro brillante logran enaltercer la apariencia por su contundente contraste, y es el difusor trasero el que mejor lleva a cabo la tarea, porque es, tal vez, el elemento que mejor refleja el carácter agresivo de este cuatro puertas. Bueno, al margen de sus llantas de 19 o las Interlagos de 20 pulgadas opcionales, aunque en ellas se aplica un acabado mate.

Mercedes-Benz CLA 45 AMG | Mercedes-Benz

En el interior, el impacto no es menos radical. Mientras tomas posición en el asiento AMG Performance tapizado en simil cuero, te rodea una cabina con volante multifunción AMG, un conjunto de pantallas con visualización ampliada e inserciones en aluminio negro y plata repartidas. Para calmar la nostalgia, este CLA viene con un programa de conducción denominado AMGForce S+, que recrea el sonido de un motor AMG de cuatro cilindros.