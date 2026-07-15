MG prepara un nuevo SUV híbrido enchufable barato con batería semisólida y prestaciones de deportivo

MG llevará las baterías semisólidas a sus coches híbridos enchufables a partir de 2027. El primero será la próxima generación del MG ZS, que estrenará una mecánica capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de seis segundos.

Las baterías semisólidas no estarán reservadas para los coches eléctricos más caros. MG quiere convertirlas en una tecnología accesible y ya ha confirmado que las utilizará en sus próximos híbridos enchufables. El primero será un modelo especialmente importante para la marca: la nueva generación del MG ZS, prevista para 2027.

El SUV pequeño evolucionará hasta convertirse en un híbrido enchufable con etiqueta CERO, mayor autonomía eléctrica y unas prestaciones que hasta hace poco parecían reservadas a coches deportivos. Después, esta tecnología llegará a otros dos SUV de mayor tamaño.

MG Solidcore Battery | MG

El MG ZS se convertirá en híbrido enchufable

Actualmente, el MG ZS Hybrid+ es uno de los SUV híbridos más asequibles y populares de España. Sin embargo, su batería no puede cargarse externamente y únicamente le permite recorrer distancias cortas utilizando electricidad.

Eso cambiará con su próxima generación. Según la hoja de ruta presentada por MG, el futuro ZS estrenará el sistema Plug-in Hybrid+ de la compañía y una batería SolidCore de electrolito semisólido.

MG todavía no ha comunicado su capacidad, autonomía eléctrica ni velocidad de carga. La marca sí asegura que esta batería proporcionará una mayor eficiencia energética, una respuesta de potencia más rápida y un funcionamiento más estable en temperaturas extremas que una batería convencional con electrolito líquido.

Conviene aclarar que una batería semisólida no es completamente de estado sólido. Todavía conserva una pequeña proporción de electrolito líquido, pero representa un paso intermedio hacia unas baterías más ligeras, seguras y densas energéticamente.

MG PHEV | MG

Dos nuevos motores y un 0 a 100 en menos de seis segundos

La otra gran novedad será su sistema híbrido enchufable. MG ha desarrollado dos motores de gasolina turboalimentados específicamente para trabajar dentro de una mecánica electrificada:

Motor de gasolina de 1,1 litros con una eficiencia térmica superior al 42%

Motor de gasolina de 1,5 litros con una eficiencia térmica superior al 43%

Nueva transmisión híbrida con reparto inteligente de potencia

Funcionamiento eléctrico, híbrido o con conexión directa del motor de gasolina

La transmisión decidirá automáticamente cómo utilizar los motores dependiendo de la velocidad, la carga de la batería y la potencia solicitada. También podrá desacoplar determinados componentes cuando el coche circule en modo eléctrico, reduciendo hasta en cinco decibelios los ruidos y vibraciones respecto a un híbrido enchufable convencional.

MG promete una eficiencia de hasta el 90% cuando el coche utilice la propulsión eléctrica. También habla de una aceleración de 0 a 100 km/h inferior a seis segundos y de una recuperación de 80 a 120 km/h de aproximadamente 3,5 segundos. Todavía no sabemos qué versión ofrecerá estas cifras ni cuál será su potencia combinada.

Nuevos MG con batería Solidcore | MG

Tres SUV con batería semisólida

El futuro MG ZS Plug-in Hybrid+ será el primero de una familia formada por tres SUV de los segmentos B, C y D. Tras su lanzamiento en 2027, la tecnología SolidCore debería extenderse a las próximas generaciones del MG HS y del MG S9.

El MG HS ya ofrece versiones híbridas enchufables con hasta 100 kilómetros de autonomía eléctrica, pero la batería semisólida podría permitirle aumentar esa cifra sin disparar el peso.

El precio continúa siendo la gran incógnita. MG ha construido buena parte de su éxito ofreciendo coches electrificados más baratos que sus rivales europeos, por lo que todo apunta a que intentará conservar esa estrategia. Si lo consigue, el próximo ZS podría ser uno de los primeros SUV asequibles que combine etiqueta CERO, batería semisólida y prestaciones propias de un deportivo.