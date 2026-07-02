El nuevo 4x4 español que quiere revivir la leyenda de Santana ya tiene nombre: así es el Cajal

Santana ya ha puesto nombre a uno de los proyectos más importantes de su nueva etapa. El fabricante español recuperará su histórica vinculación con los todoterrenos mediante el Santana Cajal, un 4x4 de grandes dimensiones que se ensamblará en Linares, Jaén, y cuya comercialización está prevista para la segunda mitad de 2026.

El nuevo modelo será la segunda incorporación a la renovada gama de la compañía, después de la Santana 400. Mientras esta última apuesta por el formato pick-up, el Cajal permitirá a la marca regresar a un terreno que conoce especialmente bien: el de los todoterrenos diseñados para trabajar y desenvolverse lejos del asfalto.

BAIC BJ40 | BAIC

Un nombre español para el regreso del todoterreno de Santana

La denominación elegida rinde homenaje a Santiago Ramón y Cajal, médico, científico y premio Nobel español considerado uno de los padres de la neurociencia moderna. Santana pretende inaugurar así una nueva línea de nombres inspirados en personajes, territorios y referencias históricas vinculadas con España.

También hay una evidente intención de reforzar la identidad nacional de un vehículo cuyo punto de partida técnico estará en China. El Santana Cajal se basará en el BAIC BJ40, aunque será adaptado para la gama europea y ensamblado en las instalaciones de Linares. Es una estrategia similar a la seguida por otros fabricantes que han recuperado marcas históricas españolas mediante acuerdos industriales con compañías asiáticas.

Santana Cajal | BAIC

De hecho, la reactivación de la producción de vehículos en Linares constituye uno de los pilares del renacimiento de Santana y permitirá devolver la actividad automovilística a unas instalaciones estrechamente ligadas a la historia industrial de Jaén.

Tracción total permanente y motores diésel, gasolina y EREV

El Santana Cajal medirá aproximadamente 4,7 metros de longitud, 1,9 metros de anchura y 1,9 metros de altura. Su carrocería de cinco puertas tendrá capacidad para cinco ocupantes y mantendrá una estética muy cuadrada, con pasos de rueda marcados, una elevada altura libre al suelo y una rueda de repuesto instalada en el portón trasero.

Santana Cajal | BAIC

Todos los acabados incorporarán tracción total permanente 4WD, lo que debería permitirle diferenciarse claramente de los SUV convencionales. Aunque Santana todavía no ha confirmado todas sus especificaciones, el modelo del que deriva puede equipar reductora y bloqueos de los diferenciales delantero y trasero, elementos especialmente importantes cuando se busca una verdadera capacidad todoterreno.

La gama inicial estará formada por motores diésel y gasolina asociados a cajas de cambio automáticas. Como referencia, el BAIC BJ40 ofrece un propulsor diésel 2.0 de 163 CV y 390 Nm, además de un gasolina turbo de 245 CV y 386 Nm. Más adelante se incorporará una versión eléctrica de autonomía extendida, conocida como EREV, en la que un motor de combustión actuará como generador para alimentar la batería.

BAIC BJ40 | BAIC

Santana presentará oficialmente el Cajal durante el mes de julio en Linares. Entonces conoceremos sus motores definitivos, el equipamiento, sus capacidades fuera del asfalto y, sobre todo, el precio con el que intentará competir frente a otros todoterrenos diésel con reductora disponibles en el mercado.