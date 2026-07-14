¿Es legal entrar en una intersección sabiendo que es probable quedar bloqueado y bloqueando?

Aunque el semáforo esté en verde, no siempre es legal acceder a una intersección. Si el conductor prevé que, debido a la congestión, no podrá atravesarla completamente y corre el riesgo de quedar detenido en medio cuando cambie la luz a rojo, no debe entrar.

El Reglamento General de Circulación, en su artículo 59, prohíbe acceder a una intersección cuando la situación del tráfico haga previsible que el vehículo pueda quedar inmovilizado, obstaculizando la circulación transversal. Esta conducta puede ser sancionada, ya que genera retenciones y pone en riesgo la seguridad vial.

Resumiendo, el semáforo en verde autoriza el paso, pero no exime al conductor de asegurarse de que puede cruzar la intersección sin bloquearla.