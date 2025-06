Uno de los mayores íconos del automóvil podría volverse eléctrico; te contamos todo lo que sabemos hasta el momento

Ocho generaciones, ocho y media en realidad, y contando. El Volkswagen Golf es un superviviente y lo seguirá siendo, a pesar del inminente estreno de los modelos eléctricos de acceso a la futura flota ID de la automotriz alemana.

Lo seguirá siendo incluso ante el propio código que identifica a los coches cero emisiones de la marca, porque todo parece indicar que, como sucederá con el GTI, el compacto de más 50 años mantendrá su nombre.

Lo último respecto de la asegurada continuidad en la producción viene de lo publicado por Autocar, declaraciones del jefe de Diseño que se suma a la información confirmada relacionada a la arquitectura, la conducción, la funcionalidad interior. Partamos entonces de un breve repaso antes de lo más actual.

El futuro Volkswagen Gol eléctrico: un software para un rendimiento familiar en los deportivos

El Golf EV no estará marginado de lo que Volkswagen estrenará con el modelo de producción del concepto ID.Every1, a debutar en 2027. En éste se verán las primeras funciones del software en el que los alemanes están trabajando junto a la norteamericana Rivian. Suena lógica y acertada la fecha estimada de lanzamiento del MK9, que se espera que desembarque a las concesionarias europeas entre 2028 y 2029.

Llegado el momento, este sistema se habrá desarrollado en profundidad y habrá corregido fallas que se registrarán y reportarán sobre la marcha. Sobre este software, Kai Grünitz, responsable de Desarrollo Técnico de la automotriz de Wolfsburgo, ya comunicó que Volkswagen replicaría las actualizaciones inalámbricas de los vehículos de Rivian.

Con este software, que compatibilizará con la plataforma SSP –fusión entre la MEB y la premium–, los alemanes tienen intenciones de que, quienes conocen el manejo de las versiones de combustión de los GTI y Golf R, los más deportivos, obtengan un rendimiento familiar con dichas versiones cuando lleven motores eléctricos. Lo habitual por sobre lo desconocido, en este caso.

Interior que no renunciará a lo tradicional

Aunque lo siguiente no sea una determinación específica para el futuro Golf de novena generación, le compete sin dudas y más siendo un referente. Con la octava generación, los interruptores físicos tradicionales perdieron terreno y en su lugar Volkswagen empezó a vender sus coches con otros deslizantes y, como caso más resonante, los táctiles hápticos del volante.

Nada cómodos, demasiado amontonados, poco funcionales. La crítica llegó a Wolfsburgo directamente de la experiencia de los clientes y desde finales del 2022 que Volkswagen viene adelantando el regreso a lo tradicional. Pues, los botones físicos serán característica innegociable de los futuros modelos eléctricos.

El ID.1, el ID.2, la versión B-SUV de este último... El ID.Golf no se quedará afuera de la demanda popular hacia una mejor cabina, un interior cuya disposición y apariencia responderá al criterio de la cabeza de la firma en materia de diseño. Andreas Mindt, jefe de Diseño de Volkswagen, dio adelantos sobre cuál será la esencia del coche.

La esencia del diseño y el futuro del Golf de combustión

Para la expresión EV del hatchback alemán, no podríamos imaginar el arquetipo de pequeño urbano eléctrico basado en lo retro que las marcas aplican hoy, pero los dichos de Mindt también descartan la posibilidad. Según su testimonio, en la búsqueda de la continuidad del linaje, Volkswagen será "fiel" al Golf y buscará apoyarse en la "herencia", pero "sin caer en lo retro".

Al respecto, Mindt no ha hecho más que abrir paso a las especulaciones. Su anticipo no ha pasado de lo general, pero invocó un caso con la que resulta inevitable establecer un paralelismo y empezar a preguntarnos si el ID.Golf podría inspirarse en él. Me refiero a la séptima generación.

"Conserva todos los mejores elementos de la historia, pero con un diseño innovador", recordó sobre el MK7. Si buscamos un punto medio entre el Golf de combustión contemporáneo –que, por ciento, continuará su producción en México una vez introducido el eléctrico en Europa, donde los híbridos del Golf 8.5 seguirán por un tiempo más– y lo más parecido con propulsión eléctrica puertas adentro de Volkswagen, lo primero que se me ocurre es el concepto ID.2all. Caminará por la senda correcta si se apega a ello.