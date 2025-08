Si buscas un coche para salir del paso, este híbrido debe ser tuyo

Para solventar urgencias, hay coches muy prácticos en el mercado. Ni las restricciones medioambientales impuestas por las instituciones con las consiguientes etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT) han hecho desaparecer a esos modelos que tienen buenas capacidades en todo para cautivar a muchos sin sobresalir especialmente en nada. El Toyota Yaris es un claro ejemplo de ello y, durante este mes de julio, tiene una oferta muy interesante que no deberías dejar pasar si necesitas un compañero de viaje y de rutina.

Etiqueta Eco y con un rendimiento de plenas garantías

El Toyota Yaris se define por un enfoque práctico a todas luces, muestra de ello es la etiqueta Eco que luce y que permite moverse con libertad absoluta incluso en aquellos lugares donde las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están plenamente operativas, además de disfrutar de ciertas ventajas muy valiosas en forma de estacionamiento más barato y beneficios fiscales. Todo esto lo hace posible su bloque constituido por el motor 120H de 116 CV de potencia gracias a la convivencia de uno de gasolina de 1.5 litros y otro eléctrico. Además, ofrece una caja de cambios automática CVT que hace que conducirlo sea pan comido prácticamente.

Si la facilidad de conducción no te seduce, has de saber que la eficiencia es otra de sus virtudes dado que homologa unas cifras de tan sólo 3.8 litros en ciclo mixto por cada 100 kilómetros recorridos. En otras palabras, que no te tendrás que ocupar prácticamente de lo que te gastas en combustible durante tus viajes por la carretera.

No te faltará de nada a bordo

Para tu rutina y tus recados, su maletero de 286 litros es más que apto, capaz de guardarte la compra de la semana perfectamente. En lo que respecta a su tecnología, en el centro del salpicadero presenta una pantalla táctil de nueve pulgadas que constituye su sistema multimedia, la cual es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto. Asimismo, de entrada con el acabado Active Tech incluye: climatizador, bluetooth, radio DAB, llantas de aleación, navegador, espejos eléctricos y un buen repertorio de ADAS (alerta de carril, lector de señales, control de crucero adaptativo, aviso pre-colisión, sensor de aparcamiento...).

La seguridad no se negocia con el Toyota Yaris, como lo demuestran las cinco estrellas Euro NCAP que tiene. Así que únicamente tendrás que preocuparte en disfrutar al volante y de hacer los viajes que necesites.

La oferta: disponible desde 21.000 €

Un coche ágil, seguro, eficiente, cómodo de conducir y con el que puedes moverte donde quieras a cambio de 21.000 € es una buena oferta. El Toyota Yaris te da la posibilidad de hacer real ese anhelo este mes, así que aprovéchala.