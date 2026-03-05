El Jeep Avenger, a la altura: Así la marca lleva su ADN al eléctrico del momento

Los números de su actualidad más pura son la continuidad de lo que demostró durante el 2025. El año pasado, el Jeep Avengereléctrico se hizo cargo del desempeño de la marca norteamericana en España. Con su crecimiento del 27 % en relación con lo matriculado en 2024, la conclusión de su participación de mercado arrojó que ocho de cada diez unidades Jeep matriculadas en el país fueron de este modelo. Un modelo que nació para ser urbano y que, como tal, ha dado un paso al frente entre los EV líderes en lo que llevamos del 2026.

Ahora mismo, el Jeep Avenger es el cuarto eléctrico más vendido del incipiente acumulado del año, y puede que no destaque del resto en cifras de potencia y eficiencia, pues, al respecto, si algo predomina en su competencia es la paridad. Los argumentos que hacen que sea capaz de imponerse por sobre sus hermanos corporativos –a saber: el Peugeot E-2008y el Opel Mokka, también de Stellantis– o que le pelee de igual a igual a un coche mucho más barato como el BYD Atto 2, van más allá de los números que arroja su batería de 51 kW netos.

Jeep Avenger | STELLANTIS

Que son importantes, de eso seguro. Al fin de cuentas, todo su conjunto eléctrico, resumido en una autonomía de 400 km en ciclo combinado –que aumenta a 550 km en ciclo urbano– y un consumo de 15 a 16 kWh/100km, es razonable y más que suficiente para su uso en ciudad. Y en esto último el Avenger se vuelve interesante. Repito que este es un Jeep desarrollado para desempeñarse en ciudad con solidez y los clientes están actuando en consecuencia al reflejar la aprobación a sus valores en la demanda registrada. La clave está en que parte de su esencia urbana para hacerse fuerte.

Jeep Avenger eléctrico: llevando el ADN a la ciudad

Esto quiere decir que no es un todoterreno de raza al más puro estilo de la tradición Jeep. Su lanzamiento sin posibilidad de tracción a las cuatro ruedas –algo inédito para la marca hasta su llegada– fue una declaración de principios desde el inicio. Aunque capacitado para la ocasión mediante diversos modos de conducción y terreno, a su lugar en el mundo no lo encontraría fuera de la carretera en medio de poderosos SUVs off-road, sino en el día a día de los compactos con tracción total. Es cuando este Jeep saca ventaja inyectando el ADN del fabricante en atributos como la altura libre al suelo.

Jeep Avenger E-Hybrid | Centímetros Cúbicos

No hay comparación entre lo que ofrece el Avenger en este apartado y lo que dan los rivales mencionados, que no pasan de los 170 mm y en algunos casos ni siquiera llegan a esa medida. Ni el de BYD, ni el Mokka ni el de Peugeot. Mucho menos los 140 mm del Kia EV3, otro rival directo al que le hace frente en los primeros puestos del ranking de eléctricos más vendidos del momento.

Con sus 198 mm, sumado a una suspensión blanda, marca la diferencia evadiendo baches y demás irregularidades de la calzada. Y al ser con sus 4,08 metros de largo uno de los B-SUV más compactos, este beneficio no solo lo pone de manifiesto en uno de los segmentos más buscados de la actualidad, sino que puede incluso representar una amenaza hasta para los utilitarios urbanos eléctricos, ya no solo para los SUV con los que compite directamente.