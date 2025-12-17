El Toyota GR Corolla, la bestia de 300 CV y tracción total, se fabricará en Europa ¿llegará a España en 2026?

Hay coches que no necesitan presentación porque llevan años generando conversación sin pisar siquiera nuestras carreteras. El Toyota GR Corolla pertenece a esta categoría de deseo con ruedas. Hablamos de un compacto deportivo radical, nacido del rally, con tracción total y un motor de tres cilindros que es capaz de poner en aprietos a propuestas mucho más grandes y caras que hasta ahora Europa solo podía mirar desde la barrera.

Toyota confirma que el GR Corolla se va a fabricar en el Reino Unido y que dejará de ser un juguete exótico para otros mercados para convertirse en una posibilidad real al alcance del aficionado europeo. No es una promesa explícita, pero sí una puerta entreabierta, y si finalmente llega a España, lo hará como uno de los compactos deportivos más serios, singulares y coherentes de la década.

Toyota GR Corolla | Toyota

Un GR de verdad, no un apellido decorativo

El GR Corolla no tiene nada que ver con los Corolla GR Sport que se venden en Europa, y mucho menos con sus SUV, y conviene dejarlo claro desde el principio. No, señor, aquí hablamos de un desarrollo completo de Toyota Gazoo Racing que está basado en la plataforma TNGA-C, reforzado estructuralmente y concebido desde el inicio para soportar un uso exigente incluso en circuito. Comparte filosofía con el GR Yaris, pero es más grande, más potente y más utilizable como compacto de diario sin renunciar a la mala idea.

Su motor G16E-GTS de 1.6 litros turbo y tres cilindros entrega 300 CV y 400 Nm, unas cifras que se ponen aún mejor cuando se combinan con el sistema de tracción total GR-Four. No es un AWD simbólico, te permite elegir cómo se reparte el par entre ejes, desde un equilibrado 50:50 hasta un claramente trasero 30:70, pasando por un modo más lógico para carretera. A eso se suma además la posibilidad de elegir entre un cambio manual inteligente de seis marchas o una automática de ocho relaciones desarrollada específicamente para la conducción deportiva.

El chasis va con una suspensión bien planteada, diferenciales Torsen, frenos enormes y una carrocería reforzada con soldaduras adicionales para cuando haces más que correr en línea recta. Las versiones como la Circuit Edition o la radical Morizo, sin asientos traseros y con menos peso, envían el recado de que Toyota no ha hecho este coche para cumplir expediente, sino para disfrutarlo de verdad.

Toyota GR Corolla | Toyota

Fabricación europea y… ¿España?

La gran noticia es la producción confirmada en la planta de Burnaston, en el Reino Unido, a partir de 2026, con una inversión cercana a los 50 millones de euros y la supervisión directa de técnicos maestros takumi japoneses. Es la primera vez que un GR se fabrica fuera de Japón, y eso no es casualidad sino consecuencia directa de la demanda en Estados Unidos, que ha superado con creces la capacidad de la planta de Motomachi. Por eso tiene todo el sentido logístico del mundo fabricar en Europa.

¿Significa eso que el GR Corolla llegará a España? Oficialmente, no. Pero las declaraciones de Toyota Europa dan a entender que si vas a fabricar, será donde se vende. Si el coche se ensambla aquí y existe demanda, existe una posibilidad. Los principales obstáculos son las emisiones y la adaptación a Euro 7, pero Toyota ya ha demostrado con el GR Yaris que sabe jugar esa partida mejor que nadie.

Si finalmente aterriza en nuestro mercado, su posicionamiento sería claramente premium. Tanto que competiría con modelos como el Golf R, el Audi S3 o el Honda Civic Type R, pero con un planteamiento técnico mucho más especial por su motor tricilíndrico y su tracción total ajustable.

Toyota GR Corolla | Toyota

Precio, carácter y la grandeza de este compacto

Las estimaciones sitúan el precio del Toyota GR Corolla en España en torno a los 60.000 euros, que es una cifra elevada, sí, pero también coherente con su planteamiento. No será un coche masivo ni pretende serlo. Es un compacto deportivo para quien valora la ingeniería, la conexión con el rally y un enfoque mecánico que ya casi no existe.

El GR Corolla es parte de la resistencia de los deportivos compactos, pero también evolución. Si Toyota se decide a traerlo, no será solo una buena noticia para los fans de la marca, sino para cualquiera que siga creyendo en los mitos.