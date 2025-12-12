Toyota se afianza como la marca más popular en España, y el Dacia Sandero como el coche más vendido

El Dacia Sandero ha vuelto a repetir en noviembre como el modelo más vendido en España, con 3.575 matriculaciones, según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De su lado, Toyota ha logrado mantenerse en la primera posición, liderando el ranking de marcas más vendidas en el undécimo mes del año, en el que alcanzó las 7.797 matriculaciones.

Por detrás del Dacia Sandero, que se mantiene como primer modelo en ventas en España desde hace tiempo, se ha situado el Renault Clio, que alcanzó las 3.067 unidades vendidas en el undécimo mes del año.

Dacia Sandero | Dacia

El Peugeot 2008, que irrumpió en el 'top 10' de vehículos más vendidos en el mes anterior, ha caído a la tercera posición en noviembre, con 2.163 matriculaciones.El 'top 5' lo completan el Seat Ibiza y el Toyota Yaris Cross, que se ubicaban en cuarta y decimocuarta posición en octubre, con 2.077 y 1.964 unidades, respectivamente, este undécimo mes.

En todo el año, el Dacia Sandero también es el modelo con más ventas al anotarse 35.824 unidades, por delante del Renault Clio, con 23.247 unidades y el MG ZS, con 22.231 comercializaciones. Los tres repiten en el podio. El Seat Ibiza se consolida en el cuarto lugar, con 21.259 anotaciones, y el Toyota Corolla mantiene el quinto puesto, tras sumar 19.707 unidades.

Peugeot E-2008 2024 | Peugeot

El 'top 10' del año lo cierran el Seat Arona (18.864 unidades), el Hyundai Tucson (con 18.841 unidades), el Peugeot 2008 (18.434 unidades), el Peugeot 208 (18.286 unidades) y el Nissan Qashqai (que cae al décimo puesto, con 17.981 unidades).

Toyota, Renault y Volkswagen las marcas más vendidas

El 'top 3' de las marcas más vendidas en el onceavo mes del año lo conforman junto a Toyota, Renault, con 7.248 ventas; y Volkswagen, con 6.436 unidades. El 'top 5' lo cierran Dacia y Seat, con 5.774 y 5.106 ventas, respectivamente.

En el ranking anual, Toyota con estos resultados de noviembre, alcanza 88.844 unidades en el mercado nacional, seguida de Renault (75.003) y de Volkswagen (69.505). En el 'top 5', Dacia arrebata el cuarto puesto a Seat, con 60.755 ventas, mientras que la firma española se queda ligeramente por detrás, con 60.604 matriculaciones.

El Corolla es uno de los pilares en ventas de Toyota a nivel mundial y su equilibrio tiene mucho que ver en ello | Javi Martín

La clasificación de las 10 marcas más populares en noviembre en España la completan, por este orden Hyundai (59.061 unidades), Kia (57.325 unidades), Peugeot (52.420 unidades), Mercedes (46.908 unidades) y MG (41.965 unidades).