Dos míticas marcas de Europa y Estados Unidos se unen para traer el nuevo Ford Fiesta

Mientras los despachos políticos europeos y estadounidenses parecen distanciarse, los sectores estratégicos de ambas regiones van en sentido contrario, se unen. El martes 8 de diciembre se ha anunciado una alianza histórica entre dos de las marcas de automóviles legendarias de estas zonas del planeta, la norteamericana Ford y la francesa Renault. Para entenderla, hay que viajar en el tiempo. Aunque lo más relevante es que gracias a esta alianza vuelve el Ford Fiesta.

En el año 2021, el ex CEO de Renault, Luca de Meo, anunció un plan llamado Renaulution para transformar la marca en dirección hacia el futuro de la movilidad sostenible. La estrategia se dividía en tres fases, Resurrección, Renovación y Revolución. Pues bien, en 2023 Renault creó en Ampere como una empresa de softwares y vehículos eléctricos para, a través de ella, impulsar la tercera y definitiva fase del plan.

A partir de 2028

Los resultados han sido tan positivos que Ford mostró interés en contar con los servicios de Ampere. Tras negociaciones entre las dos marcas, se ha culminado en la reciente firmada asociación, por la que Ford podrá producir en los próximos años dos de sus modelos eléctricos en base a la plataforma Ampere.

Estos coches se ensamblarán en las plantas de Renault en el norte de Francia y el primero de ellos deberá estar a la venta en 2028. La asociación tiene un apartado más. Las marcas firmaron una Carta de Intenciones para colaborar en el desarrollo de vehículos comerciales ligeros que se vendan en Europa.

La alianza es un win-win para ambos fabricantes. Por un lado, el interés de Ford, sin duda, refuerza el prestigio de Renault dentro de esta nueva etapa eléctrica de la automoción. Además del evidente beneficio económico de ceder el servicio de Ampere. Por otra parte, el fabricante estadounidense accede a una plataforma electrónica de demostrada fiabilidad sin la necesidad de invertir en su desarrollo.

Ford Fiesta ST | Ford

Coches divertidos y capaces, empezando por el Ford Fiesta

Para Jim Farley, presidente y CEO de Ford Motor Company, “la alianza estratégica con el Grupo Renault representa un paso importante para Ford y respalda nuestra estrategia de construir un negocio altamente eficiente y con visión de futuro en Europa. Combinaremos la escala industrial y los activos de vehículos eléctricos del Grupo Renault con el diseño icónico y la dinámica de conducción de Ford para crear vehículos divertidos y capaces con el inconfundible espíritu Ford”.

El nuevo CEO del Grupo Renault, Fraçois Provost, siguiendo el camino de la Renaulution marcado por su antecesor Luca de Meo, admite que “esta alianza demuestra la solidez de nuestra experiencia colaborativa y nuestra competitividad en Europa.

Y el primer vehículo que llegará es nada menos que el Ford Fiesta. La anterior generación del pequeño compacto americano orientado para el público europeo nos dejó hace unos años, quizás por culpa del auge de los SUV, y de la llegada de otro compacto, aunque de mayor altura, el Ford Puma. El Ford Focus se ha despedido también definitivamente este año.

Pero no ha acabado el 2025 y ya tenemos confirmado oficial de que el Ford Fiesta estará de vuelta. Basado en propio Renault 5, el Ford Fiesta ofrecerá movilidad eléctrica, pero con el diseño y los ajustes de Ford. Es decir, algo similar a lo que vimos con el Ford Explorer basado en el Volkswagen ID.4, pero con unos objetivos de venta mucho más ambiciosos. Aun así, habrá que esperar. Si el lanzamiento del Ford Fiesta pudiera adelantarse al 2027 o no es algo que no queda claro. Si el Ford Focus sería el otro coche que se relanzaría, eso es algo que tampoco sabemos. Pero en cualquier caso, la nueva generación de Ford enfocada en Europa estará basada en plataformas muy bien conocidas aquí, como será la utilidad por Renault para sus coches.