Lexus presenta el estreno mundial del LFA Concept o el futuro heredero del mito

Lexus ha presentado el estreno mundial del Lexus LFA Concept, como un estudio para un vehículo deportivo eléctrico de batería (BEV), centrado en los tres elementos clave de un bajo centro de gravedad, un reducido peso con alta rigidez y la búsqueda del rendimiento aerodinámico.

Lexus LFA Concept | Lexus

Siguiendo los pasos del Lexus LFA, el Lexus LFA Concept encarna el principio «Shikinen Sengu» de la marca, por el cual, las técnicas y habilidades se transmiten por parte de los veteranos en la fabricación de automóviles a una generación más joven para que puedan ser aprendidas y evolucionar.

Utilizar el chasis totalmente de aluminio como base ha dado como resultado una versión que maximiza el rendimiento del deportivo. Al mismo tiempo, su silueta trasera baja y fluida hereda la belleza escultórica del Lexus LFA, mostrando proporciones clásicas de coupé. Además, presenta una nueva forma de coche deportivo.

El Lexus LFA Concept tiene una longitud de 4.690, un ancho de 2.040 mm y 1.195 mm de alto. Asimismo, la distancia entre ejes es de 2.725 mm.

La emoción de conducir es un valor constante en el atractivo de los coches deportivos, incluso cuando los tiempos cambian. El Lexus LFA Concept está concebido como un coche que puede permitir un disfrute más profundo y puro de esa cualidad, sumergiendo al conductor en una experiencia inmersiva como ninguna otra antes. Esta es la esencia de "Discover Immersion".

El habitáculo inmersivo ofrece una posición de conducción perfecta, mejorando la sensación de unidad entre coche y conductor. El interior ha sido diseñado utilizando componentes funcionales distribuidos alrededor del conductor y generando una sensación de anticipación.

El volante ha sido diseñado para uso en deportivos, eliminando la necesidad de cambiar la posición de las manos al girar, mientras que la disposición de los interruptores permite el funcionamiento táctil para un control intuitivo del vehículo.

"Lexus ha dado forma a un coche deportivo apto para la era de la electrificación, con el deseo de brindar placer al volante y demostrar el potencial de los coches deportivos eléctricos (BEV). Así, esta búsqueda de una configuración óptima para BEV ha dado lugar a una fusión de alto rendimiento de conducción, y a un diseño atemporal que perdurará en la próxima generación", ha afirmado la firma japonesa.

El nombre del modelo «LFA» no está vinculado a vehículos propulsados por motores de combustión interna. Simboliza un vehículo que encarna tecnologías que sus ingenieros deberían preservar y transmitir a la siguiente generación. Del pasado al futuro: el Lexus LFA Concept es un testimonio de cómo Lexus está preservando y transmitiendo el valor de los coches deportivos y el conocimiento en fabricación de coches para que puedan conservarse y evolucionar.

Su silueta trasera baja y fluida hereda la belleza escultórica del Lexus LFA, presenta una nueva forma ideal de coche deportivo con un atractivo universal que trasciende las fronteras de naciones, culturas y tiempos, lo que conmueve el corazón.