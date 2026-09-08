Si tienes un accidente contra un Bugatti de 15 millones, ¿lo paga tu seguro o te puedes arruinar? La ley tiene una respuesta

Un Volkswagen Polo acaba de protagonizar uno de esos accidentes que hacen que cualquiera se lleve las manos a la cabeza: ha alcanzado por detrás a un prototipo del Bugatti Tourbillon que circulaba por Sierra Nevada. Y no hablamos precisamente de un coche cualquiera.

Algunas unidades de desarrollo de este tipo pueden alcanzar valoraciones de varios millones de euros. De hecho, en el caso de determinados prototipos se habla incluso de cifras cercanas a los 15 millones de euros, teniendo en cuenta el vehículo, su instrumentación y las miles de horas de ingeniería acumuladas.

Pero aquí aparece una pregunta mucho más interesante que el accidente en sí: si eres tú quien choca contra un coche de 15 millones de euros, ¿lo paga tu seguro o puedes acabar pagando el resto de tu vida?

Seguros de coche | ISTOCK

Tu seguro puede cubrir daños de hasta 15 millones de euros

La respuesta corta es tranquilizadora: no tienes que pagar automáticamente de tu bolsillo el valor del coche contra el que has chocado.

En España, el seguro obligatorio de responsabilidad civil de un automóvil establece actualmente una cobertura de hasta 15 millones de euros por siniestro para los daños ocasionados a bienes.

Es una cifra establecida expresamente por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La misma normativa fija además una cobertura de 70 millones de euros por siniestro para daños personales.

Esto significa que da igual que conduzcas un utilitario de 3.000 euros o un coche nuevo de 50.000 euros. La responsabilidad civil no depende del valor de tu coche, sino de los daños que provoques a terceros.

Por tanto, si conduces correctamente asegurado y tienes la mala suerte de golpear un Ferrari, un Rolls-Royce o incluso un Bugatti millonario, será tu aseguradora la que tendrá que hacerse cargo de los daños dentro de los límites establecidos.

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Y hay una sorpresa: la cobertura podría superar esos 15 millones

Hay además un detalle bastante desconocido de la normativa española que hace todavía más interesante el caso.

El Reglamento del seguro obligatorio establece que, cuando concurran daños personales y materiales y la indemnización por los bienes supere esos 15 millones de euros, la diferencia puede pagarse utilizando el remanente disponible de la cobertura destinada a daños personales, hasta el límite establecido para esta última.

Es decir, la ley contempla expresamente la posibilidad de que un siniestro provoque daños materiales extraordinariamente elevados.

Esto no significa que podamos decir simplemente que todos los seguros cubren 85 millones de euros en daños materiales. Jurídicamente existen dos coberturas diferenciadas. Pero sí significa que superar los 15 millones en daños materiales no implica necesariamente que, a partir del euro siguiente, tenga que pagar personalmente el conductor responsable.

A eso habría que sumar además la responsabilidad civil voluntaria que incluyen muchas pólizas y que puede ampliar todavía más la protección.

Bugatti Tourbillon | Bugatti

Que el Bugatti valga 15 millones no significa que el accidente cueste 15 millones

También hay una diferencia importante entre el valor de un vehículo y el daño ocasionado.

El vídeo que se ha hecho viral muestra cómo el Volkswagen Polo alcanza por detrás al prototipo del Bugatti Tourbillon después de que varios vehículos reduzcan su velocidad debido a unas obras en Sierra Nevada. Las imágenes terminan prácticamente en el momento del golpe, por lo que no conocemos el alcance real de los daños.

Tampoco conocemos la valoración concreta de esa unidad.

Que un prototipo pueda estar valorado en 15 millones de euros no significa que un golpe en su parte trasera genere automáticamente una factura de 15 millones.

La indemnización tendría que responder a los daños efectivamente ocasionados y acreditados. Y precisamente ahí un vehículo experimental puede convertirse en un caso especialmente complejo.

No es lo mismo sustituir el paragolpes de un coche fabricado en miles de unidades que reparar una mula de desarrollo equipada con piezas experimentales, sensores, sistemas de adquisición de datos o componentes fabricados específicamente para esa unidad.

La factura podría ser enorme. Pero eso tendría que determinarse mediante una valoración de los daños.

Accidente de tráfico | Centímetros Cúbicos

Entonces, ¿cuándo sí puedes tener un problema?

Hay básicamente dos escenarios en los que el conductor responsable sí podría tener consecuencias económicas importantes.

El primero se produciría si la responsabilidad económica del accidente superase finalmente todas las coberturas disponibles, tanto las obligatorias como las voluntarias que pudiera tener contratadas.

En un siniestro extraordinariamente grave, la cantidad que exceda de la cobertura asegurada puede terminar siendo exigible al responsable.

Pero existe un segundo escenario mucho más delicado.

Choque por alcance | Agencias

El seguro puede pagar al Bugatti y después reclamarte a ti

Una cosa es que la aseguradora indemnice al perjudicado y otra muy distinta que el conductor quede siempre libre de responsabilidad frente a su propia compañía.

La legislación española contempla el llamado derecho de repetición. Esto permite que la aseguradora, después de pagar la indemnización correspondiente, reclame determinadas cantidades al conductor o al asegurado en situaciones concretas.

Entre ellas se encuentra que el daño haya sido provocado intencionadamente o que el conductor estuviese bajo la influencia del alcohol o de drogas. La normativa también contempla determinados supuestos relacionados con conducir sin permiso.

Y aquí cambia completamente la situación.

Imagina provocar accidentalmente daños por varios millones de euros a un Bugatti estando correctamente asegurado. En circunstancias normales, la responsabilidad civil está precisamente para responder ante una situación así.

Pero imagina ahora que esos mismos daños se producen mientras conduces bajo los efectos del alcohol. La aseguradora puede indemnizar al propietario del vehículo perjudicado y después ejercer su derecho de repetición.

En ese escenario sí podrías encontrarte ante una reclamación económica verdaderamente descomunal.

Chocar contra un Bugatti no significa necesariamente arruinarte

Por eso, la imagen de un pequeño Volkswagen Polo golpeando un prototipo multimillonario resulta mucho más llamativa de lo que necesariamente será la realidad económica del accidente.

No sabemos qué daños sufrió exactamente el Bugatti de Sierra Nevada, cuánto vale esa unidad concreta ni cómo terminarán resolviéndose las responsabilidades entre las partes.

Pero sí podemos responder a la pregunta que cualquiera podría hacerse al ver el vídeo.

Si tienes un accidente normal, eres responsable y tu coche está correctamente asegurado, golpear un vehículo de varios millones de euros no significa que tengas que pagarlo personalmente. El seguro obligatorio español cubre hasta 15 millones de euros por siniestro en daños materiales y la normativa contempla incluso mecanismos adicionales cuando se supera esa cantidad.

La situación cambia si se superan todas las coberturas disponibles o, especialmente, si existen circunstancias que permitan a la aseguradora reclamar posteriormente al conductor.

Así que posiblemente lo más doloroso para el propietario del Polo del vídeo no sea haber chocado contra uno de los coches más caros del mundo. Siempre que todo haya sido un accidente convencional y estuviera correctamente asegurado, precisamente para situaciones como esta existe la responsabilidad civil.