LO MEJOR DE LA SEMANA: el K4 de Kia, un nuevo monovolumen de Xpeng y el nacimiento del BMW Alpina

Kia ha presentado el K4, un modelo que rompe con la línea que actualmente separa los segmentos C y D. En su carrocería de cinco puertas vemos la imagen que siguen actualmente todos sus modelos, llamando la atención la distintiva línea de techo flotante trazada con elegancia hacia el portón, o la firma lumínica Star Map, inspirada en el EV9.

Mide 4,44 metros de largo y 1,85 de ancho, y tiene un generoso espacio interior para cinco pasajeros y un maletero de 438 litros. Destaca también su pantalla panorámica, de 12, 3 pulgadas, que integra el cuadro de mandos, la climatización y el sistema de infoentretenimiento.

KIA K4 | KIA

Xpeng lanza el monovolumen X9, con 5,31 metros de largo y siete plazas, a las cuales se accede a través de dos puertas laterales corredizas. Este diseño moderno y cuadrado da acceso a mucho equipamiento y conectividad, a través de una pantalla de infoentretenimiento de 17,3 pulgadas, además de un Head-up Display con proyección de 21 pulgadas. Y una capacidad del maletero de 720 litros, que se pueden convertir en más de 2.500.

El Fenomeno Roadster es el descapotable más exclusivo y potente jamás creado por Lamborghini, del que solo se han fabricado 15 unidades. Combina un tren de potencia híbrido V12 de 1.080 CV, guardado bajo un chasis de fibra de carbono multitecnológico que garantiza una rigidez excepcional, una construcción ligera y una mayor absorción de energía, lo que mejora la dinámica y el rendimiento.

El interior destaca por unos asientos de fibra de carbono, paneles de las puertas también en este material y una avanzada conectividad, con tres pantallas digitales y gráficos hexagonales. Además de botones hápticos e interruptores inspirados en la aviación.

BMW ha anunciado el nacimiento de BMW Alpina, la marca de lujo y alto rendimiento más exclusiva dentro de la firma alemana. Lo ha hecho a través de un primer coche que, de momento, no estará en producción, pero que representa cómo será el diseño y la tecnología de sus futuros modelos.

Mostrando una imagen con líneas elegantes y alargadas, unos enormes riñones especialmente arqueados, llantas de veinte radios, ópticas traseras minimalistas y tubos de escape elípticos. Resaltando en su interior materiales con costuras a mano, de tonos claros y con sobriedad y dos pantallas que parecen flotar.

BMW Alpina | BMW Alpina

Desarrollado por el programa Special Projects dentro de la serie One-Off, el Ferrari HC25 combina la plataforma y el sistema de propulsión del exclusivoF8 Spider, con una profunda reinterpretación de su diseño exterior e interior.

Su imagen destaca por una banda horizontal negra, que recorre todo el ancho del capó; de perfil, una banda central altamente tridimensional, también en negro, que parece separar visualmente el HC25 en dos partes; y atrás, las tomas de airese prolongan hacia la pronunciada luneta, rediseñada para mostrar el motor.

Ferrari HC25 | Ferrari

Autoworks Motorsport ha presentado su programa de competición para este 2026, participando de nuevo en el campeonato Iberian Supercars Endurance, que dio el pistoletazo de salida en el circuito de Portimao, en Portugal. En esta temporada, Borja Hormigos y Héctor Hernández buscarán el título de GT4 Bronze, a los mandos del BMW M4 GT4.

Además, gracias a su sponsor principal, EBC Frenos España, cuenta con una nueva estructura logística. Dando un paso más en la evolución de esta dupla que se ha ido consolidando a lo largo de su trayectoria, fruto de la amistad, esfuerzo, pasión y desarrollo como equipo, cada vez más técnico y especializado.