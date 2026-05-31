Probamos el Porsche Cayenne Coupé Electric, el SUV que se acerca al 911

1.156 CV son palabras mayores. Y solamente Porsche podría estar detrás de esto. Estamos hablando del nuevo Cayenne Coupé Electric. Un portentoso SUV puramente eléctrico, el cual hemos tenido al suerte de probar y contaros cómo va desde Múnich.

El diseño exterior es imponente. Su frontal, limpio, alto y con los característicos faros de Porsche. De lateral, llaman la atención sus prominentes pasos de rueda o llantas de hasta 22 pulgadas, además de su caída de techo estilo coupé, inspirada en el 911.

El spoiler trasero adaptativo, integrado de manera armónica en la carrocería, junto con unos faros pilotos traseros que se deslizan desde el lateral hasta cerca de la mitad del portón, enfatizan el toque deportivo y de carácter del Cayenne.

Esta deportividad “esconde” mucha versatilidad. Un habitáculo amplio para cinco ocupantes, con unos asientos traseros disponibles en configuración de dos plazas o 2+1; y un maletero con 534 litros, ampliable hasta unos sorprendentes 1.347; sin olvidar los 90 litros del compartimento de equipaje delantero.

Tres versiones: Cayenne Coupé, S Coupé y Turbo Coupé. Y hay diferencias, pero ninguna te dejará indiferente, sobre todo por sus abrumadoras cifras. Porque estamos ante un eléctrico de un calibre… En el caso de la versión convencional, hablamos de 408 CV de potencia, que sube hasta los 544 en la variante S, y a los 850 CV en la Turbo.

Hasta 661 km de autonomía. Y cuando disminuyan y toque cargar, podrás hacerlo en solo 16 minutos, pasando del 10 al 80% de la carga. Pero hay una forma de carga en casa muy interesante en este Cayenne.

Se trata del Porsche Wireless Charging System. Todo lo que tienes que hacer es aparcar el vehículo sobre la placa de carga y, de manera inductiva, el proceso se inicia automáticamente, hasta 11 kW. Y finaliza de igual forma cuando abandonas el estacionamiento.

El Cayenne Coupé Electric se adapta a cualquier carretera, firme o terreno con gran facilidad. Absorbe las imperfecciones gracias a su suspensión neumática adaptativa, y tiene un radio de giro muy corto y confortable a pesar de sus casi 5 metros de largo.

Es más, el eje trasero es direccional. O lo que es lo mismo, a bajas velocidades, el radio de giro se reduce, la agilidad aumenta y el aparcamiento resulta mucho más fácil. A velocidades más altas, aumenta la estabilidad de la conducción. Y también se atreve con lo todoterreno. Gracias a la suspensión neumática con “High Level I” y a los programas de conducción Offroad, con, por ejemplo, una profundidad de vadeo de 50 centímetros.

Desde luego, para quien busque un SUV 100% eléctrico con un diseño muy elegante a la par que deportivo, potencia y rabia a raudales, mucho confort de marcha a la par que versatilidad y espacio. No se me ocurre un mejor compañero de viaje que el nuevo Porsche Cayenne Coupe Electric. Creo que abrirá un debate entre los apasiones de la firma de Stuttgart, pero a mí me parece un nuevo y emocionante futuro.