Los coches de ocasión con menos de 50.000 km: los más caros de reparar

En los vehículos de segunda mano comercializados con entre 50.001 y 100.000 kilómetros, el coste medio de reparación se sitúa en 974 euros. La cifra desciende hasta los 778 euros en los vendidos con entre 100.001 y 150.000 kilómetros, y hasta los 758 euros en aquellos que tenían entre 150.001 y 200.000 kilómetros en el momento de su comercialización.

El estudio se ha elaborado a partir de las garantías mecánicas aceptadas y gestionadas por RACE Seguros entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, en el marco de su actividad con una red de más de 1.500 concesionarios de vehículo de ocasión en España.

El resultado cuestiona la idea de que un menor kilometraje lleva aparejado un menor coste de reparación. Entre los factores que pueden contribuir a explicar esta diferencia se encuentra la propia evolución tecnológica del automóvil.

Los vehículos con menor kilometraje pueden corresponder, en muchos casos, a modelos más recientes, con una mayor presencia de electrónica, sensores, centralitas y componentes integrados.

Cuando alguno de estos sistemas resulta afectado, la intervención puede requerir operaciones adicionales de diagnosis, programación, inicialización o calibración, además de recambios específicos y equipamiento técnico especializado. El importe final también puede estar condicionado por la marca, el modelo, la motorización, el equipamiento y el componente afectado.

Las incidencias relacionadas con el motor representan el 51,3% de los casos aceptados, con un coste medio de reparación de 908 euros.

A continuación, se sitúan los sistemas eléctricos, presentes en el 11,5% de los casos y con un coste medio de 883 euros, y el sistema de transmisión, que concentra el 10,9% y alcanza una media de 1.046 euros por reparación. En conjunto, estos tres sistemas reúnen el 73,7% de los casos aceptados.

Entre las intervenciones de mayor impacto económico destacan las relacionadas con las partes internas del motor como pistones, bielas y cigüeñal, cuyo coste medio alcanza los 1.724 euros. Las reparaciones del conjunto del cambio presentan una media de 1.683 euros, mientras que las incidencias relacionadas con el turbo se sitúan en 1.457 euros.

Por su parte, el 29,3% de las garantías aceptadas corresponde a averías producidas durante los primeros 5.000 kilómetros recorridos desde la venta. Dentro de este periodo, el coste medio de reparación se sitúa en 853 euros durante los primeros 1.000 kilómetros, en 896 euros entre los 1.001 y los 3.000 kilómetros, y en 793 euros entre los 3.001 y los 5.000 kilómetros.

Otro 23,2% de los casos aparece entre los 5.001 y los 10.000 kilómetros, con un coste medio de 826 euros. El 47,5% restante se registra una vez superados los 10.000 kilómetros desde la venta, intervalo en el que el coste medio de reparación alcanza los 980 euros.