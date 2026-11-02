Italia aprieta para una rápida aprobación del sistema de conducción asistida FSD de Tesla

"Italia está observando con gran interés las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de conducción asistida, con un enfoque en la innovación y la seguridad vial, y apoya una rápida aprobación de la UE para Tesla Assisted Driving", ha afirmado el ministro de Infraestructuras y Transportes de Italia, Matteo Salvini.

El titular del ramo ha hecho estas declaraciones a través de su cuenta de X, tras mantener una conversación con el fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, la cual ha valorado como "muy positiva y constructiva".

El sistema FSD (Supervised) de Tesla permite realizar de forma automatizada distintas maniobras tanto en ciudad como en carretera.

Entre sus funciones figuran la aceleración, la frenada, los giros, los cambios de carril y la gestión de intersecciones, así como la respuesta a señales de tráfico y semáforos de forma automática sin necesidad de agarrar el volante siempre que se introduce una dirección de destino.

La tecnología utiliza cámaras y redes neuronales para interpretar el entorno y controlar determinadas funciones de la conducción. No obstante, Tesla lo define como un sistema de asistencia supervisada, por lo que no permite al conductor desentenderse de la circulación.

Hasta 10 países de la Unión Europea han dado luz verde al uso del sistema de Tesla, con la reciente incorporación de Letonia esta misma semana al listado, conformado por Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Croacia, Lituania y Estonia.

Otros países como Alemania abogan por "la pronta aprobación" del sistema de conducción supervisada (FSD) de Tesla en el conjunto de la Unión Europea, aunque ha apuntado que es "necesario" aclarar todavía muchos aspectos técnicos, así como cuestiones de responsabilidad.