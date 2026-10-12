Si creías que BYD hacía coches baratos, fliparás con el nuevo Denza de 1.600 CV y carga en 9 minutos

Cuando pensamos en BYD, lo primero que nos viene a la cabeza son coches eléctricos relativamente asequibles, como el Dolphin Surf, o SUV familiares que buscan competir con las marcas europeas ofreciendo mucha tecnología por su precio. Sin embargo, el fabricante chino tiene una ambición bastante mayor: quiere demostrar que también puede fabricar coches capaces de mirar de frente a Porsche, Ferrari o Lamborghini.

Su mejor carta de presentación se llama Denza Z, un superdeportivo eléctrico de nada menos que 1.604 CV que será uno de los protagonistas del Salón del Automóvil de París, celebrado del 12 al 18 de octubre. Y aunque sus prestaciones parecen sacadas de un videojuego, lo más interesante podría estar en su batería: BYD asegura que puede recargarse prácticamente por completo en nueve minutos.

Denza Z | Denza

De fabricar coches baratos a competir con Ferrari y Porsche

Denza no es exactamente una recién llegada. La marca nació en 2010 como una colaboración entre BYD y Daimler, el grupo al que pertenecía Mercedes-Benz. Ahora está integrada en el gigante chino y se ha convertido en su gran apuesta por el automóvil de lujo.

De hecho, Denza ya comercializa coches en España con precios que alcanzan los 115.000 euros. Su objetivo no es convencer al comprador de un utilitario barato, sino a quienes hasta ahora habrían pensado en un Porsche, un Mercedes-Benz de alta gama o un Lexus.

El Denza Z lleva esta estrategia al extremo. Utiliza tres motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 1.604 CV y 1.240 Nm de par, con tracción a las cuatro ruedas. Se presentará en versiones Coupé, Spider y Racing, esta última orientada a conseguir las mayores prestaciones.

La variante Racing puede acelerar de 0 a 100 km/h en 1,96 segundos con los neumáticos semislick opcionales y alcanzar una velocidad máxima de 350 km/h. Son cifras propias de un hiperdeportivo, aunque todavía habrá que comprobar cómo se comporta fuera de las condiciones de homologación y las pruebas del fabricante.

Denza Z | BYD

Una batería de 76 kWh que promete recargarse en nueve minutos

Hay algo especialmente llamativo en el Denza Z: a pesar de superar los 1.600 CV, utiliza una batería de 76 kWh, una capacidad que no resulta descomunal para un eléctrico actual. Su autonomía homologada alcanza los 410 kilómetros en el Coupé, 400 en el Spider y 380 en el Racing.

Pero BYD quiere compensar esa autonomía con su tecnología FLASH Charging y la segunda generación de las baterías Blade. Según el fabricante, permiten pasar del 10% al 70% en cinco minutos y alcanzar el 97% partiendo del 10% en apenas nueve minutos.

Para entender la magnitud de esta cifra, recuperar el 87% de una batería de 76 kWh supone almacenar aproximadamente 66 kWh de energía. Hacerlo en nueve minutos exige una potencia media de unos 441 kW recibidos por la batería, sin contar las pérdidas de la recarga.

Y hay otra manera de entenderlo: tomando como referencia los 410 kilómetros homologados del Coupé, ese intervalo de carga equivale, teóricamente, a recuperar unos 357 kilómetros de autonomía WLTP. Eso no significa que puedas recorrer esa distancia a 350 km/h, evidentemente, ni que los resultados reales sean idénticos en cualquier situación.

Denza Z | BYD

El verdadero desafío no está en el coche, sino en los cargadores

La tecnología FLASH Charging contempla estaciones de hasta 1.500 kW, pero conviene distinguir entre la capacidad máxima de una estación y la potencia que recibe realmente el vehículo. No son cifras equivalentes, y tampoco cualquier cargador rápido permite conseguir esos nueve minutos.

Además, estas prestaciones necesitan una batería compatible y unas condiciones adecuadas. La buena noticia es que no hablamos únicamente de una promesa sobre el papel: BYD ya había anunciado el despliegue de su tecnología de carga ultrarrápida en España, donde se realizó una demostración que permitió pasar del 10% al 97% en menos de nueve minutos con un Denza Z9GT.

La compañía incluso asegura que su sistema puede recuperar del 20% al 97% en doce minutos a temperaturas de 30 grados bajo cero, una situación en la que normalmente las baterías de los coches eléctricos pierden capacidad de recarga.

Eso sí, todavía queda una cuestión fundamental: desplegar suficientes estaciones compatibles para que esta tecnología resulte útil en los viajes cotidianos. Porque fabricar un coche capaz de cargarse en nueve minutos es un logro tecnológico, pero conseguir que sus propietarios puedan hacerlo habitualmente es un desafío muy diferente.

El Denza Z demuestra hasta dónde quiere llegar BYD. Sin embargo, quizá su verdadera revolución no sean los 1.604 CV ni los 350 km/h, sino una tecnología de baterías que, si termina extendiéndose a modelos más asequibles y a una red suficientemente amplia, podría transformar nuestra manera de viajar en coche eléctrico.