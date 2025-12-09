Ya casi no quedan coches así: esencia japonesa en un urbano con un consumo de 4,4 L/100

La transición a la electrificación y sus regulaciones le ha afectado, y en el penoso retiro del Suzuki Jimmy, su entrañable pequeño todoterreno a gasolina –producto de las multas a las que la marca, de mantenerlo en su cadena de producción, iba a someterse a raíz de las normativas de emisiones actualizadas por la Unión Europea–, se simboliza.

La división española de la firma japonesa había trazado una caída devenida en una ajustada previsión de menos de 6.000 entregas para el 2025, lo que, a falta de un mes para el balance final y un acumulado que apenas supera las 5.000 ventas, se está cumpliendo.

Vuelca sus esperanzas, entonces, en una flota que hoy se sirve de modelos equipados con arquitectura microhíbrida, a sabiendas de la crecida de estos beneficiosos sistemas con limitadas dosis eléctricas, entre los que se incluye la sexta generación del Suzuki Swift.

Suzuki Swift | Suzuki

De los pertenecientes al segmento B, este urbano está entre los ideales para poner la lupa en los pros y los contras, y esto se debe a que ilusiona con un precio-calidad que puede que al cliente le resulte demasiado perfecto para ser real. Aunque ofrezca un tope de gama a precio barato –de 21.450 euros al contado y apenas debajo de los 20.000 financiándolo–, en el Suzuki Swift actual no todo es color de rosa... o de azul, tomando como referencia el color que considero que mejor le sienta ya sea en su faceta monocromática o al entrar en contraste con techo negro.

Las deficiencias de este microhíbrido, que explican tanto el valor de mercado contenido como el posicionamiento de la marca en España más allá del factor con el que introduje, están y las hay diversas. El equipamiento, relativamente limitado, puede considerarse una de ellas. En el Swift S3, el nivel más alto, la pantalla central de nueve pulgadas y el tapizado de tela en los asientos, dos características que en incontables modelos acostumbran ser de serie en acabados de entrada, pueden ahuyentar a quien priorice estándares superficiales –y de confort si se requiriese una interfaz de mayor tamaño para garantizar una mejor visualización– algo más avanzados.

Si de confort hablamos, el climatizador automático está presente en el Swift de sexta generación, pero es una pena que se deba elegir el tope de gama para obtenerlo. A favor, puedes tomar nota de otras funciones asociadas a las comodidades que, al incluirlas desde la variante de acceso, este coche japonés las hace interesantes. Pienso en dos. La Guide Me de sus ópticas delanteras LED, esas que se mantienen encendidas segundos después de apagar el vehículo, evita que conductor y ocupantes deban dejar el coche en contacto para realizar a oscuras esos metros a pie hasta el hogar. La apertura electromagnética del maletero es otra.

En el Suzuki Swift, a una ventaja le puede seguir una desventaja o viceversa, según el punto de vista. Si la apertura del maletero amerita el tilde verde de aprobación, cuando la puerta trasera se abre se revela un pulgar abajo de advertencia que indica un volumen de carga de algo más de 260 litros que no es suficiente aún para un coche de dimensiones reducidas. Si al menos se justificara por un amplio equipamiento de seguridad, vaya y pase, pero no es el caso.

En el Swift actual destaca la inclusión de asistencias clave como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, la detección de ángulos muertos y las frenadas predictivas en función de la detección de peatones u otros vehículos, pero las tres estrellas recibidas tras su paso por Euro NCAP evidencian calificaciones bajas en las cuatro categorías en que se basa la prueba.

El consumo hace que su motorización sea una de sus fortalezas. Como tal, el estilo no necesita carta de presentación. El pequeño japonés no rechaza el concepto de carrocería robusta que domina hoy en la industria, pero a dicha tendencia le da una vuelta de tuerca que le inyecta más carácter deportivo y algo más de irreverencia en comparación con sus rivales.

Y así como están quienes buscan mayor calidad de materiales y una mayor digitalización, este urbano con etiqueta ECO puede ser un candidato para aquel que se resista a las tecnologías avanzadas, dados sus mandos físicos, su cuadro de instrumentos analógico y su caja y su freno de mano manuales.