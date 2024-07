Tiene un maletero enorme, hasta 7 plazas y, por 18.000 €, es el SUV familiar por el que merecía la pena esperar a 2024

Pensar en comprar un SUV con siete plazas era, hasta hace, poco una tarea solo posible para los bolsillos más pudientes. Pero marcas como Citroën quieren cambiar esta situación con coches como el nuevo Citroën C3 Aircross, un SUV de hasta siete plazas, con posibilidad de tener etiqueta ECO, maletero de 460 litros y un precio de 18.990 euros en España.

Lo mejor de todo es que estamos ante un precio al contado, aunque bien es cierto que la firma de los dos chevrones ofrece la posibilidad de financiar la compra. Sea como fuere, nos encontramos con una opción muy interesante para aquellas familias que buscan un coche para todos pero, a la vez, ideal para callejear.

Citroën C3 Aircross | Citroën

No obstante, para poder hacernos con el C3 Aircross por menos de 19.000 euros es necesario que nos acojamos a una configuración. Así, tendremos que optar por el acabado You y por el motor 1.2 PureTech de 100 CV. Más adelante llegará otra versión de ese mismo motor con 136 CV y etiqueta ECO gracias a un sistema mild-hybrid.

Esto nos deja, por una parte, con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cristales traseros tintados, climatizador automático y pantalla de 10,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Nuevo Citroën C3 Aircross | Citroën

Y por otra, con un motor de 1.2 litros y tres cilindros sobrealimentado por turbo que desarrolla 100 CV y 205 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja manual de seis relaciones, y permiten un 0 a 100 en 11,4 segundos y una velocidad punta de 179 km/h. Todo ello arropado por un consumo combinado de 6,2 litros a los 100.

Pero, ¿realmente no tiene truco el precio del Citroën C3 Aircross? Lo cierto es que no, ya que los 18.990 euros se asocian con un pago al contado. No obstante, será más adelante cuando llegue no solo la variante MHEV, sino también las de siete plazas, siendo esta una de las más vendidas.