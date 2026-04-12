Lucha de gigantes: Enfrentamos tres pick-ups legendarias, Toyota Hilux, Ford Ranger e Isuzu D-Max

Las pick-ups están retomando fuerza en el mercado gracias a la llegada de nuevos modelos y de la actualización de otros que son legendarios, como la Toyota Hilux, que nació en 1968; la Ford Ranger surgida en 1982, o el Isuzu D-Max de 2002. Este trío de vehículos protagonizan una lucha de gigantes y les enfrentamos para saber cuál es la mejor opción.

Toyota Hilux

Toyota Hilux 2026 | Toyota

La Toyota Hilux es uno de los modelos más míticos de la marca japonesa y hay razones de sobra para que siga siendo uno de sus coches más exitosos. Para empezar, su fortaleza, es un coche muy fiable tanto por la robustez de su cuerpo irrompible como por su mecánica. Está disponible con motorización de gasolina y 100% eléctrica.

La primera de ellas se vende desde 30.468 euros con motor turbodiésel de 150 ó 204 CV de potencia y, además, está disponible en Cabina Extendida o Doble Cabina. Respecto a la versión eléctrica, se puede comprar desde 51.250 euros con 194 CV y una autonomía en ciclo mixto de hasta 260 kilómetros en ciudad de 385 km. Al margen de su mecánica infalible, la Hilux actual mantiene su estética tradicional, modernizada, y complementada con un riquísimo equipamiento.

Ford Ranger

Ford Ranger PHEV | Ford

Otro mito de las pick-ups es la Ford Ranger, cuya alternativa de gasolina tiene una carrocería de Doble Cabina para cinco pasajeros, o cabina simple o extendida. En cualquier caso, su precio de partida es de 29.180 euros y con numerosos acabados que se pueden personalizar según las necesidades de los clientes. Aunque lo mejor de la Ranger es su diseño tan americano que resulta exótico en Europa.

En la versión Raptor, la motorización de gasolina está compuesta por un propulsor V6 de 3.0 litros de 292 CV de potencia con caja de cambios de 10 velocidades y tracción 4x4. Pero también está disponible con combustible diésel o híbrido enchufable (que se vende desde 37.622 euros) con 50 kilómetros de autonomía eléctrica.

Isuzu D-Max

Isuzu D-Max | Isuzu

No es tan legendario como los dos modelos anteriores, pero el Isuzu D-Max ya suma 24 años de respetable historia. Ahora ya se puede adquirir con motorización eléctrica de 190 CV y entre 260 y 330 kilómetros de autonomía según la opción escogida por el cliente. También está disponible con motor diésel de 163 CV que se vende desde 29.742 euros.

El motor es de 1.9 litros y cuatro cilindros en línea que consume 9,1 litros cada 100 kilómetros, muy bien para una pick-up pesada. La velocidad máxima es de 180 km/h y la aceleración de 0 a 100 de 12,5 segundos. No tiene nada que envidiar a la Hilux ni la Ranger en fortaleza ni en equipamiento. Su diseño no es tan icónico pero es contundente como debe ser en un coche de este tipo, y se puede adquirir con carrocería de Cabina simple, extendida o doble cabina.