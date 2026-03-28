El SUV coupé híbrido perfecto no se enchufa pero va siempre en modo eléctrico, y es de Honda

En España se sienta en la mesa de los big five y es, incluso, más vendido que el SUV mediano CR-V. Podríamos identificarlo como el otro HR-V, porque es así como el fabricante japonés lo comercializa en otras partes del mundo. Mientras el HR-V oficial se viste con el diseño europeo y responde a las tendencias del segmento B siendo el modelo más elegido del mercado, el Honda ZR-V se hace cargo de ese atractivo SUV crossover fabricado sobre la base del inoxidable Civic.

Aunque es mejor establecer distancias respecto del modelo norteamericano, ya que allí se vende a gasolina pura –sin electrificar– y como el SUV de acceso. La fórmula mecánica del ZR-V, si bien incluye el mismo motor térmico 2.0 con potencia de 143 CV, es totalmente diferente. No solo no es un gasolina pura, sino que en él es el motor eléctrico el gran protagonista.

Honda ZR-V | Centímetros Cúbicos

Si bien se trata de un full-hybrid no enchufable, no corresponde hablar de potencias combinadas, porque el Honda ZR-V se propulsa por diferentes vías según los modos y es, sobre todo en ciudad, el motor eléctrico el principal. En el modo EV, el motor eléctrico se sirve directamente de la batería y se encarga de la propulsión con sus 184 CV. En esta fase de conducción, el cuatro cilindros no tiene injerencia en la propulsión y el desarrollo de la potencia.

Honda ZR-V: SUV llamativo y coupé, pero poco competitivo

Tampoco influye en el modo híbrido, donde se limita a activar el motor eléctrico secundario que, oficiando de generador, se encarga de impulsar al eléctrico principal. En pocas palabras, aquí el motor de combustión trabaja como apoyo del motor eléctrico en momentos de aceleración y para obtener así el par necesario –máximo de 315 Nm–. Sí toma el control el 2.0 cuando se viaja a más de 80 km/h.

La de la conducción 100 % eléctrica en coches autorrecargables es una fórmula que busca cada vez más adeptos en el mercado español a través de una oferta que va sumando intérpretes, con referentes a la cabeza como el Nissan Qashqai. En el caso del modelo de la H, un SUV compacto que apunta a dimensiones algo más aumentadas en relación con su mencionado rival –longitud de 4,56 metros, cinco milímetros más ancho y cinco menos alto– y a una línea coupé sutil y refinada, pero no menos deportiva que la del Nissan.

Honda ZR-V | Centímetros Cúbicos

¿Vale la pena, entonces, el Honda ZR-V? Su diseño y la esencia Honda son claves. Siempre me ha parecido de lo mejor en este aspecto, porque combina estética deportiva con un minimalismo ejecutado con criterio que se pone de manifiesto en una calandra que no necesita invadir todo el frontal.

Por lo demás, el Honda ZR-V en ventas acaba siendo un rival inocuo en la competencia de SUV compactos. Propone conducción eléctrica sin tener que enchufar, una eficiencia de 1.000 km hasta el siguiente repostaje y un espacio trasero que garantiza 390 litros básicos de maletero. Sin embargo, no termina siendo lo más recomendable del segmento si encima sumamos lo que pide: casi 39.000 euros para empezar. Mucho menos, comparándolo con el Qashqai, que es mucho más accesible y superior en autonomía y capacidades. No obstante, tener un Honda es tener un Honda. Y si encima el Qashqai no te encaja en diseño, el SUV de Honda puede ser tu mejor opción con una filosofía híbrida similar a la del Nissan.