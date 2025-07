El CEO de Honda dice que sus coches híbridos tendrán el motor más eficiente del mundo

La tecnología híbrida está permitiendo resistir a las marcas que no tienen la infraestructura necesaria para volcarse con los coches eléctricos. Asimismo, hay otras como Honda que fueron pioneras y que han marcado un camino loable en este sentido. Por ello, no es de extrañar que su CEO, Toshihiro Mibe, haya dicho en la conferencia anual de prensa que da la firma japonesa que "el valor de los coches eléctricos de batería aún no es igual ni mayor que el de los híbridos o híbridos enchufables. Esa es la razón principal por la que los clientes aún no se han sumado a la tendencia de los vehículos eléctricos".

Dicho esto, Mibe anunció que se viene una nueva generación de motores y coches híbridos en los próximos años. Sin entrar en muchos detalles, Honda asegura que lanzará unos 13 coches híbridos nuevos que verán la luz en 2027 y que en principio se lanzarán al mercado en un margen de cuatro años. De esta forma, todos recibirán una nueva arquitectura y un tren motriz que será desarrollado. Dicho esto, Toshihiro Mibe se vino arriba ante lo que se viene en Honda y dijo que todos ellos tendrán "el motor más eficiente del mundo".

Un 10 % más eficientes

El directivo argumentó su llamativa declaración informando que la nueva generación de motores que llegarán en los próximos años será hasta un 10 % más eficiente de los que se pueden ver hoy en día en los concesionarios. Una eficiencia que se traslada a las fábricas de Honda, porque Mibe indicó también que los costes de producción de estos motores caerán a la mitad. Dicho esto, lo que se sabe es que la tecnología híbrida autorrecargable de Honda recibirá una serie de cambios muy notables. Así las cosas, la nueva generación acogerá motores de gasolina de 1.5 y 2.0 litros de inyección directa junto a otro eléctrico.

La transmisión y las unidades de control también serán nuevas, de forma que los nuevos motores híbridos prometen una conducción suave a través de los tres modos de conducción que ofrecerán. Queda claro que este movimiento es un mensaje claro a Toyota, el otro coloso de la hibridación que va de éxito a éxito en nuestro país como la marca más vendida. La batalla no ha hecho más que empezar, así que tendremos que preparar las palomitas y divertirnos a los mandos de los coches tan buenos que prometen ofrecernos y que esperamos probar algún día.