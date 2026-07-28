El SUV chino cuyo interior recuerda a Mercedes-Benz existe y es uno de los híbridos enchufables del momento

Poco tiempo de consolidación necesitó este modelo chino en el mercado europeo. Su desempeño comercial en España, donde comenzó a venderse en 2025, arroja cifras para nada despreciables de acuerdo con el segmento que representa: el de los SUV medianos. Con un marcado sello digital vienen impactando aquí las automotrices del gigante asiático, pero puede que el Omoda 9 aplique algo más: un estilo familiar con el cual interpelar al cliente occidental.

Omoda 9 | Omoda

No solo es un vehículo que le escapa a los diseños tecnológicos a los que los fabricantes chinos nos han acostumbrados pantallas de buen tamaño y configuración flotante sobre el salpicadero, sino que propone un concepto visual que hemos visto en la gama reciente de marcas como Mercedes Benz.

En ese sentido, el interior del Omoda 9 te recibe con un esquema digital por demás aproximado al de los modelos made in Stuttgart. Basta con comparar las pantallas sobre las cuales el sistema MBUX entra en acción con las dos panorámicas curvadas desde las que en este D-SUV se accede a la información y el control del vehículo. La idea de un conjunto unificado en una misma superficie está clara, así como las similitudes entre ambos lenguajes.

Omoda 9 | Omoda

Una válida comparativa en las pantallas, pero también en los revestimientos

Claro, todo ello a excepción de la disposición. Mientras los actuales y entrantes Mercedes Benz –el inminente Clase C, la nueva generación del CLA e incluso resulta válida la comparativa con un referente de su propio segmento como el GLC, aunque en versión eléctrica– se rigen por una interfaz total que incluye al acompañante, el Omoda 9 se limita a una pantalla instrumental para el conductor y otra multimedia central.

Pero hay más, porque la cercanía se expande de los elementos digitales a los asociados al confort y la apariencia dada a los materiales. ¡Imposible no visualizar el interior de un Mercedes Benz CLE Cabrio con tapizado rojo intenso cuando seleccionamos la nueva bitonalidad de habitáculo que ofrece el SUV mediano asiático, basada en un rojo que cubre asientos, consola central, la parte baja del salpicadero y las puertas!

OMODA 9 SHS | OMODA

Dos marcas sin ninguna alianza declarada, pero de fuerte peso en el mercado español –el Omoda 9 acumula unas 5.500 matriculaciones en poco más de un año y en 2026 cerró el primer semestre como uno de los 10 híbridos enchufables más vendidos del país– y, además, con estos parecidos que se revelan cuando se abren las puertas y tomas posición ya sea en la plaza del piloto o en la del acompañante. ¿Lo habías notado?