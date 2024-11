El SUV campero compacto perfecto consume solo 4,5 l/100 y es un híbrido de Toyota con etiqueta Eco y precio por debajo de 25.000 €

Los SUV camperos están de moda. La tendencia de los coches grandes tipo todoterreno que circulan por la ciudad como vehículos de lujo podría cambiar ligeramente de cara al año que viene, cuando empecemos a ver que los SUV camperos, con un look más robusto y rugerizado, se convierten en el nuevo trend. Eso sí, tú puedes estar de moda ya mismo. Y es que el Toyota Yaris Cross lleva ya un tiempecito en el mercado con ese aspecto tan propio del off-road.

Sus bajos en plástico sin pintar, y ese tamaño musculoso en comparación con lo que históricamente ha sido el Toyota Yaris, hacen que el Yaris Cross sea un coche completamente diferente al compacto urbano que es el coche que sirve como base para este más alto y poderoso SUV. Por otro lado, la elección de Toyota de ofrecerlo en una opción bicolor, que también podemos ver en otros modelos de la marca, hace que su aspecto transmita la sensación de ser todavía más grande de lo que es gracias a la diferenciación de los bloques superior e inferior.

Pero su diseño no es lo único relevante. Uno de sus principales añadidos es que presume de una etiqueta Eco de la DGT gracias a que equipa un motor híbrido autorrecargable. Esto significa que con él podemos circular por las zonas de bajas emisiones, y circular por grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona, teniendo también mayores garantías de cara a un futuro a medio plazo.

Toyota Yariss Cross | La Sexta

Por otro lado, el motor híbrido autorrecargable, que no enchufable, cuenta con una pequeña batería, pero no basa su tecnología en la funcionalidad del motor eléctrico. La fiabilidad de los motores híbridos de Toyota, que es la marca con más años de experiencia en este ámbito, es innegable. Y si hay algún coche con electrificación al que no tener miedo por tratarse de una tecnología más o menos nueva, sin duda tiene que ser de Toyota.

Además, el hecho de contar con este motor con ayuda eléctrica hace que el consumo del motor de gasolina de 3 cilindros y 120 CV con el que cuenta baje todavía más, quedándose en unos escasos 4,5 litros a los 100 km.

No se puede olvidar que es un coche urbano pensado para moverse por ciudad, pero con las ventajas de una mayor altura. Aun así, tiene un buen paso por curva por tener una suspensión algo más dura de lo esperado en un SUV. Y es que es un SUV con el que podemos subir badenes en ciudad, subir bordillos y atravesar algunos caminos rurales, pero que tampoco está pensado para un uso off-road real.

Toyota Yaris Cross | Toyota

Conserva una buena agilidad en ciudad, y ese tamaño compacto hace que también cuente con un maletero de dimensiones contenidas. Aun así, sus 390 litros superan los del Yaris estándar a pesar de ser solo 24 centímetros más largo.

Respecto al precio, con ayudas y descuentos ya aplicados se queda por debajo de los 25.000 euros en su versión más básica, que es la que cuenta con la motorización indicada. Dicha versión cuenta con cámara de visión trasera y pantalla de info-entretenimiento de 10,5 pulgadas. Pero si quieres algo un poco más equipado, la versión GR Sport pasa a contar con el motor de 130 CV, y con tapicería en piel y Alcántara, dejando el precio por debajo de los 27.000 euros. Eso sí, en ambos casos es necesario contratar financiación con entrada de unos 9.000 euros, una última cuota de entre 15.000 y 17.000 euros en función de la versión y 48 plazos de 140 euros.