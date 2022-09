Test a fondo Toyota Yaris Cross: el éxito de parecer -y ser- más grande

Nos hemos puesto al volante del nuevo Toyota Yaris Cross, creado por imperativo de la moda -al menos en cuanto a diseño- SUV, que también alcanza a los vehículos del segmento B, como ha sido el caso del Yaris, que para convertirse en Cross, ha crecido 24 centímetros de largo y 9 de alto, con una altura al suelo de 30 milímetros. Es robusto, con ruedas grandes y aspecto desenfadado en su parte delantera. Detrás, se suma a la moda de unir los pilotos traseros con una tira.

Como la conectividad también es tendencia, tiene una pantalla táctil central de 9 pulgadas, para conectar de forma inalámbrica tu móvil con Android Auto o Apple Car Play. Y la función Smart Parking, con la que podemos saber qué parkings tenemos cerca o dónde dejamos aparcado el coche, eso que a veces pasa. El maletero es funcional y generoso, de 320 a 397 litros de capacidad, dependiendo de la versión, con un hueco portaesquís.

El interior es muy silencioso. Lo es por su aislamiento y su motor híbrido de 1,5 litros de tres cilindros, con una potencia de 116 caballos. Un motor que funciona a bajas revoluciones, para consumir poco. Sin perder potencia y siendo eficiente. Puedes ir en modo totalmente eléctrico a baja velocidad. Un consejo: si quieres almacenar la máxima cantidad de energía, frena suave y con antelación durante el mayor tiempo posible. Con la posición 'B' de la palanca tendrás más capacidad de regeneración.

Y pulsando el botón EV, podrás conducir por ciudad, por ejemplo, en ese modo eléctrico que comentamos. Y, además, con la etiqueta ECO de la DGT tienes acceso a las zonas restringidas del centro de las ciudades. El cambio de marchas CVT también colabora con la eficiencia. Al arrancar, su respuesta es buena. Este modelo dispone de asistencia activa en curvas que te permite tener un mayor control del coche. Además, se puede elegir con tracción delantera o total.

En fín, que el Cross tiene todas las virtudes de la última generación del Yaris, pero con ese plus que buscan la mayoría de los compradores de hoy, ya que crece en casi todas sus cotas, aunque el 'extra' más demandado -gustos a parte- son los 30 cm que levanta del suelo y que le permiten sortear los obstáculos de los entornos urbanos y atreverse con alguna pista o camino no asfaltados. Además de la sensación de mayor visibilidad por la altura. Cosas de la moda.

Novedades de la gama 2023

El Toyota Yaris Cross en el poco tiempo que lleva a la venta en España pero ya se ha convertido en una de las propuestas más demandadas de su segmento. La motorización híbrida que llega acompañada de la etiqueta ambiental ECO y un diseño muy atractivo son las principales claves de su éxito.

La nueva gama que se pone a la venta desde esta semana destaca por incluir un nuevo acabado denominado Adventure Plus que sustituye al anterior Premiere Edition. Es el más completo y costoso de la familia, incluyendo faros LED, control de crucero adaptativo, llantas de aleación de mayor tamaño, navegador integrado, Head Up Display o portón trasero automático.

Así es la nueva gama Toyota Yaris Cross MY2023 | Toyota

El resto de los acabados se denominan Business Plus, Active Tech, Style y Style para las versiones que llegan con la tracción sencilla al eje delantero, y Adventure y Adventure Plus en el caso de optar por las unidades asociadas al sistema de tracción total a las cuatro ruedas, un elemento único en su segmento.

Así es la nueva gama Toyota Yaris Cross MY2023 | Toyota

Otras novedades de cara a la gama 2023 son la introducción de nuevas combinaciones de color para la carrocería y el techo que pueden ir a contraste. Todos los Toyota Yaris Cross incluyen la motorización híbrida sencilla de 1,5 litros con 116 CV de potencia en combinación con una transmisión automática de tipo CVT. Los precios parten de los 25.350 €.

Así es la versión GR-Sport

El Toyota Yaris Crossc cuenta ya con una nueva versión. Bajo la denominación 'GR-Sport' la firma japonesa propone a los interesados una opción de aspecto más agresivo y atractivo sin que con ello se puedan perjudicar las bondades de un coche que ya ha conquistado al público europeo.

Con unas ventas cada vez más altas, el Toyota Yaris Cross quiere exprimir al máximo este momento de éxito con una opción que quizás tenga más posibilidades de captar la atención de los usuarios más jóvenes gracias a su diseño más fresco y llamativo. De todos modos no se trata de una opción con mayores prestaciones y todo queda en el plano estético.

Toyota Yaris Cross GR-Sport | Toyota

Entre los cambios más importantes hay que señalar los nuevos paragolpes, el uso de nuevas rejillas “nido de abeja”, las bonitas llantas de aleación de 18 pulgadas y la pintura de la carrocería en dos colores. Toyota dice haber mejorado algunos refuerzos estructurales para conseguir una pisada más sólida. La motorización es la ya conocida 1.5 HSD de 116 CV con caja eCVT.

Interior Toyota Yaris Cross GR-Sport | Toyota

En el interior destaca el ambiente oscuro, los asientos deportivos con mayor ajuste lateral y el volante 'GR-Sport'. Señalar la completa dotación con el sistema multimedia más completo, climatizador dual, acceso y arranque sin llave, cámara posterior, sensores de parking, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, etc. Pero no nos confundamos que no es un GR Yaris Cross, aunque puede que llegue algún día. Quién sabe.