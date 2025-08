Eléctricos asequibles que tienen sentido

Hasta que no surgiera la posibilidad de encontrar coches eléctricos a precios relativamente razonables estaba claro que su papel en el mercado iba a ser residual. Lo cierto es que su cuota de mercado podría mejorar, pero esto ha cambiado mucho en comparación con lo que te podías encontrar hace 2-3 años. De esta forma, hoy en día podemos hablar de algunos modelos EV que, ciertamente, son asequibles relativamente y tienen sentido para los conductores que buscan uno. De ellos vamos a hablar en las siguientes líneas por si no te has atrevido a darles la oportunidad y pretendes dársela.

Vienen desde Francia y desde China

El Renault 5 E-Tech y el MG4 son dos coches que no pueden faltar en este post. El primero incluso se ganó el honor de ser nombrado Coche del Año tanto en España como en Europa gracias a su diseño vintage que tanto furor ha causado entre los conductores más nostálgicos, así como a su extensa dotación tecnológica y prestaciones. Por su parte, el segundo encarna el concepto que su marca y las chinas en general proponen: unas prestaciones envidiables a un coste más reducido del que te puedes esperar. Dicho esto, su versión de acceso parte de los 350 kilómetros de autonomía y se define por ser muy espacioso por dentro.

Has de saber que, con la aplicación de los descuentos del Plan Moves III - y de MG Muévete también en el caso del segundo -, ambos se pueden conseguir incluso por menos de 20.000 €. No obstante, eso corresponde a las unidades de entrada más modestas, pero si escalas un poco más y te decantas por sus versiones de 120-150 CV de potencia puedes conseguirlas por unos 25.000 - 30.000 € probablemente. Tendrás tecnología a bordo suficiente y buenas prestaciones al volante al margen del que elijas.

Si el presupuesto no es problema, puedes estirarte algo más

Coches como el ya superventas Kia EV3 o el Volvo EX30 son opciones que también puedes tener en cuenta si te puedes beneficiar del Plan Moves. Así las cosas, el primero se caracteriza por superar los 400 kilómetros de autonomía (436) y, como SUV que es, brinda un espacio interior que agradecerás. El segundo tiene unas dimensiones más contenidas como crossover, pero su versión de entrada ya goza de 272 CV de potencia. Esta ofrece 344 kilómetros de autonomía con batería de 51 kWh y supera ligeramente los 21.000 € con los citados descuentos, pero la opción con batería de 69 kWh se va hasta los 480 kilómetros.

Ahí ya te podrías ir más allá de los 35.000 €, pero Volvo es mucho Volvo y la calidad de los acabados se paga por mucha rebaja que haya. Volviendo al Kia EV3, destaca además por su buen equipamiento de entrada, en el que se agradece especialmente la presencia de: navegador, cámara trasera, climatización automática, asistente en cuestas y sensor de lluvia.