Solo para SUV compactos: los Renault a los que debes apuntar si buscas motor microhíbrido

La movilidad híbrida ligera se ha vuelto norma. Entre la reducción del consumo por las asistencias eléctricas, la conducción más suave y con menos vibraciones, la no dependencia del enchufe y la carga externa y la garantía de portar la etiqueta Eco a menor coste, esta propulsión se convierte en prioridad. Hoy, casi que no queda fabricante sin incluirla, aunque algunos la destinan a modelos específicos.

Es el caso de la marca del rombo, que reserva la opción mild-hybrid solo para sus SUV compactos. Uno es el Renault Austral, que apunta a una experiencia más confortable en diversas líneas, como el espacio interior producto de sus dimensiones algo más aumentadas, el nivel de equipamiento algo más elevado y una experiencia de manejo más sofisticada en concepto de aislamiento y posibilidad de tracción a las cuatro ruedas. En este C-SUV de más de 4,5 metros, la fórmula mecánica se reduce a dos opciones.

Renault Austral | Renault

Además de la full-hybrid E-Tech, que para el 2026 recibió una actualización para mejorar aun más el consumo, el Austral está diseñado para salir de fábrica como híbrido suave, pero su arquitectura no es de 48, sino que se alimenta de una batería de 12 voltios, encargada del par adicional en la aceleración y de rebajar el consumo un ocho por ciento. Con su cuatro cilindros 1.3 turbo, homologa 6,4 l/100 km y produce hasta 150 CV de potencia.

Symbioz, el Renault más accesible con tecnología microhíbrida

El Renault Symbioz, orientado a conductores de SUV compactos promedio tanto en calidad como en dimensiones –mide 4,41 metros de largo y comparte plataforma con el Clio y el Captur–, también se presenta como un modelo no apto para usuarios de gasolina pura, pero a las versiones híbrida eléctrica y microhíbrida agrega una tercera que no requiere de electrificación.

Renault Symbioz | Renault

El 2026 es el año de las versiones GLP en Renault. El motor Eco-G 120 se incorporó días atrás a la gama del Clio y antes lo había hecho en el Symbioz. Combinando el tanque de gasolina de 48 litros con uno de gas licuado de 50 litros, aumenta la autonomía total hasta 1.400 km y asegura la etiqueta Eco sin tener que electrificar. En cuanto a la versión híbrida ligera, la potencia del 1.3 se limita a 140 caballos, pero el consumo se contiene en 5,9 litros a los 100 km.

Configurándolos con el acabado de acceso Evolution, ambos SUV compactos con motorización microhíbrida pueden obtenerse por menos de 30.000 euros si los financias: al Symbioz, el fabricante francés le etiqueta un precio de unos 27.100 euros, mientras que al Austral, bajo la misma condición de pago, lo deja en unos 28.500.