Analizamos la renovación del Renault Austral, ¿qué versiones son las mejores?

El Renault Austral lleva desde 2022 conquistando el segmento de los SUV “compactos”, y este año 2025 llega su primera gran renovación. Esta mole, fabricada en España, se ha puesto al día con un diseño más fresco, una tecnología de vanguardia y unos ajustes mecánicos que lo mantienen competitivo frente a pesos pesados como el Hyundai Tucson o el Peugeot 3008.

Pero hay varias versiones en la gama, así que, ¿cuáles son las que realmente valen la pena? Vamos a analizarlo paso a paso, mirando motores, equipamiento y lo que ofrecen para el día a día, para que sepas cuál encaja contigo.

La actualización trae un frontal más afilado, con una parrilla nueva y faros LED rediseñados que le dan un aire más moderno. Por dentro, mejora el aislamiento, la pantalla central sube en resolución y hay más ayudas a la conducción. Todo eso está genial, pero lo que importa es cómo se traduce en las versiones disponibles: las microhíbridas (MHEV) y las híbridas completas (E-Tech). Aquí no hay diésel ni enchufables, solo opciones con etiqueta ECO, así que vamos a ver cuáles brillan más.

Microhíbrida: sencillez con un toque eco

La versión microhíbrida del Austral usa un motor gasolina 1.3 turbo de cuatro cilindros con un sistema de 12V que le da un empujoncito eléctrico mínimo. Aquí no hay variedad: la única potencia es 160 CV, que viene con un cambio automático X-Tronic de siete velocidades. ¿Qué tal va? Es ideal si buscas algo simple y no quieres líos con recargas ni tecnología a lo grande. Arranca en unos 33.000 euros en el acabado Evolution y gasta unos 6,2 l/100 km según WLTP.

El 160 CV automático tiene un tacto suave y suficiente nervio para moverte en ciudad o adelantar en carretera sin miedo. El chasis del Austral está bien puesto, así que responde con ganas, aunque el aislamiento no es perfecto: a 120 km/h se cuela algo de ruido del viento. En el acabado Techno (unos 35.000 euros) sumas llantas de 19”, sensores de parking y una pantalla de 12 pulgadas que va como un móvil, con un interior más currado. Es un buen término medio entre precio y equipamiento, pero no te va a revolucionar ni en consumo ni en prestaciones.

E-Tech híbrida: el corazón de la renovación

La versión E-Tech es el alma del Austral 2025, pero aquí no hay dos opciones como en otros mercados: en España solo está el full hybrid de 200 CV. Lleva un gasolina 1.2 turbo de tres cilindros combinado con dos motores eléctricos (uno principal de 70 kW (94 CV) y un generador de arranque de 25 kW (34 CV)) y una batería de 2 kWh, sin enchufe. El cambio multimodo automático mezcla cuatro marchas para el térmico y dos para el eléctrico, y va tan suave que parece magia. Con esto, el Austral saca pecho frente a un Toyota C-HR o un Nissan Qashqai e-Power en potencia.

El E-Tech 200 CV empieza en 38.822 euros en Evolution. Homologa 4,7 l/100 km y puede ir en eléctrico en ciudad hasta un 80% del tiempo si vas tranquilo, llegando a 130 km/h sin usar el gasolina. Hace el 0-100 en 8,4 segundos y tiene un par combinado de 410 Nm, que notas al pisarle en autovía. El maletero se queda en 430 litros con los asientos traseros en posición normal (hasta 555 si los deslizas adelante), frente a los 500-575 litros de la MHEV, por la batería.

Donde brilla es en el acabado Esprit Alpine, que sube a 41.606 euros. Trae llantas de 20” negras diamantadas, tapicería mixta Alcántara con pespuntes tricolor, suspensión más firme y un look deportivo que mola. Eso sí, el consumo real sube a 5-5,5 l/100 km si le das caña, y el peso de 1.592 kg (hasta 1.620 con extras) se nota en curvas rápidas. Es para quien quiera potencia y estilo, pero no hay una E-Tech más suave en España; si buscas menos, te toca ir a la microhíbrida.

¿Cuál es la mejor para ti?

Vamos a ponerlo fácil. Si tu presupuesto no pasa de 35.000 euros y no haces muchos kilómetros, el 160 CV microhíbrido automático en Techno es una opción sólida. Te llevas un SUV decente, con etiqueta ECO y un tacto ágil, sin complicaciones. Pero si puedes estirarte y buscas eficiencia de verdad, las E-Tech son otro nivel. El 160 CV en Techno es el rey del equilibrio: bajo consumo, suavidad y tecnología por un precio que no se dispara. ¿Te sobra el dinero y quieres presumir? El 200 CV Esprit Alpine es el tope, con más carácter y un diseño que mola, aunque no lo amortizarás si solo vas de casa al trabajo.

El Austral renovado mejora en todo: es más hermoso, va más fino y tiene gadgets que enganchan, como el 4Control opcional (ruedas traseras que giran, 1.500 euros extra) que lo hace girar en una servilleta de bar. Pero no es perfecto: el espacio trasero es bueno, no espectacular, y el maletero no lidera su clase. Frente a un Kia Sportage o un Toyota RAV4, gana en tecnología y tacto, pero pierde en red de talleres y valor de reventa.

Veredicto final

La renovación del Austral lo pone al día, y las versiones E-Tech son las que más partido le sacan. El 160 CV Techno es la compra inteligente: eficiente, equipado y con un precio que no asusta. Si buscas algo más especial, el 200 CV Esprit Alpine te da ese plus de emoción. Las microhíbridas están bien para bolsillos ajustados, pero no brillan tanto. Sea cual sea, este SUV “Made in Spain” tiene argumentos para pelear en un segmento donde todos van a cuchillo. ¿Tú con cuál te quedas?