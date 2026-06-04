Etiqueta Eco sin electrificar: el Renault Clio estrena nuevo motor con 1.500 km de autonomía

En tiempos de insignias medioambientales, normativas y la lupa sobre las emisiones de gases, existe un camino más hacia la etiqueta Eco luego de los microhíbridos y los full hybrid autorrecargables que dominan las flotas. Desde generaciones pasadas, el Renault Clio lo apalanca mediante su popularidad. Es una de las motorizaciones más económicas al momento del repostaje y más rendidoras y, ahora, tras adelantarlo a finales del 2025, se suma al modelo vigente. Su nuevo tres cilindros turbo 1.2 Eco G-120 promete casi 1.500 km de autonomía sin necesidad de electrificar.

Esto se debe a su configuración bi-fuel: no solo se alimenta del tanque de gasolina de 39 litros, sino también de un depósito de GLP (gas licuado de petróleo) capaz de almacenar hasta 50 litros, un aumento del 25 % respecto del tanque GLP del Clio de quinta generación. El resultado es una eficiencia exacta de 1.450 km con ambos tanques a tope.

Nuevo motor Renault Clio | Renault

En esta versión bicombustible, el del depósito no es el único incremento que recibimos del Clio actual, que es 20 caballos más potente que el Eco G-100 del antecesor y entrega 30 Nm más de par motor para un máximo de 200 Nm. Con sus cambios de marchas rápidos, la caja automática de doble embrague hace el resto.

Renault Clio Eco G-120: cambios manuales si lo deseas y un maletero inalterado

De manera tal que no esperes palanca tradicional como la que sí incorpora la motorización TCe 115 de gasolina pura, aunque en el volante encuentras un consuelo: si lo deseas, en este Clio GLP puedes accionar los cambios de forma manual poniendo a trabajar las levas.

Renault Clio | Renault

Dos aspectos clave que deberás tener en cuenta si te inclinas por este renovado motor GLP. Uno consiste en el funcionamiento. Cuando lo enciendes, el coche empieza a andar a gasolina. Una ves que el tres cilindros toma temperatura, el sistema permite entonces cambiar al combustible alternativo. Por otro lado, el volumen de carga de 391 litros no se ve afectado. Esto se debe a que el tanque de GLP toma el lugar de la rueda de repuesto y no invade espacio de maletero. Como compensación, esta versión suma al equipamiento un kit de reparación para eventuales pinchazos.

Etiqueta Eco, insisto, sin electrificar. Como para considerarlo en tiempos de Zonas de Bajas Emisiones y por su alta autonomía combinada y el ahorro de combustible que representa, si bien, por los 20.374 euros que pide la marca del rombo, que acaba de abrir los pedidos, es algo más caro que el Clio de gasolina. Las primeras entregas son inminentes: Renault las ha anunciado para antes del verano.