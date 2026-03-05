Skoda demuestra que las berlinas están muy vivas con esta híbrida enchufable con 272 CV de potencia

El mercado del automóvil, como todos, va por modas. Hay sectores, como los SUV, que han robado mucho protagonismo a otros con bastante tirón a principios de siglo. Uno de los casos más evidentes es el de las berlinas. No obstante, una marca sigue apostando con fuerza en este segmento, Skoda, que ha anunciado una nueva versión de su modelo Superb.

Estas berlinas están disponibles con motorización de combustión, ya sea diésel o gasolina, o híbrida suave MHEV uniendo un propulsor de gasolina a uno eléctrico. Pues bien, el fabricante checo ha presentado una motorización híbrida enchufable PHEV para el modelo Superb, que será la más potente de todas.

Skoda Superb | Skoda

Escasas novedades

Hasta ahora, los 265 CV de la motorización 100% gasolina dictaba la cima de potencia de esta berlina. Sin embargo, la versión híbrida enchufable aumenta la cifra hasta los 272 CV para una aceleración de 0 a 100 en 7,1 segundos y una velocidad máxima de 225 km/h. El propulsor eléctrico está alimentado por una batería 25,7 kWh que, sin tener cifra de autonomía, debería rondar los 140 kilómetros, y podrá recargarse del 10% al 80% en menos de media hora.

La motorización, además, está vinculada a una transmisión automática de seis velocidades y a una tracción delantera. Más allá de la propulsión, no hay casi más novedades en el Superb PHEV, solo los discos de freno traseros, que aumentan desde los 300 milímetros de diámetro y 12 de grosor hasta los 310 y 22 respectivamente.

Skoda Superb | Skoda

Más alta gama

Eso sí, la motorización híbrida enchufable solo estará disponible con las dos versiones de acabados de más alta gama, la deportiva Sportline y la de lujo, Laurin & Klement. Aunque no se han especificado precios, si comparamos con el resto de Superb que ya están en el mercado, podemos intuir que el coste de esta alternativa PHEV podría situarse entre los 65.000 y 70.000 euros sin ayudas aplicadas.

El Superb híbrido enchufable cuenta con una ventaja sobre el resto de motorizaciones ya existentes. Será la primera que disponga de la Etiqueta Cero. Es decir, la que más libertad de movimiento tenga en ciudades con restricciones por las emisiones. Esta berlina mantendrá sus equipamientos más atractivos como su pantalla táctil de 13 pulgadas, su base de carga inalámbrica o su conexión wifi con tarjeta SIM integrada. Skoda, añadiendo la motorización PHEV, confirma que sigue creyendo en las berlinas por mucho que pasen los años.