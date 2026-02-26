Descuentazo para liquidarlo antes de llegar la primavera: el SUV de Skoda que puedes comprar por 9.000 euros menos

Si buscas un SUV compacto que no te arruine en consumo pero tampoco te deje tirado en prestaciones, el Škoda Karoq es de esas opciones que funcionan sin hacer ruido, y además viene con un descuento de 9.181 euros sobre el precio oficial que lo deja en 25.350 euros para la versión gasolina 1.0 TSI de 116 CV. Mide 4,38 metros de largo, ofrece 521 litros de maletero con cinco plazas ocupadas y tiene asientos traseros modulables que puedes deslizar o quitar según te convenga, total que estamos hablando de espacio útil de verdad. La oferta obliga a financiar con Škoda Finance, pero las cuotas rondan los 280 euros al mes a 36 meses, y eso es asumible si no quieres gastarte el sueldo entero en un coche que luego usas para ir al curro y poco más.

Motores que van desde lo justo a lo sobrado

Škoda ofrece el Karoq con cuatro mecánicas distintas que cubren desde el 1.0 TSI de tres cilindros hasta el 2.0 TDI diésel de 150 CV con tracción 4x4, y entre medias tienes versiones microhíbridas con etiqueta ECO que te evitan restricciones urbanas. El 1.5 TSI de 150 CV en versión MHEV consume alrededor de 6 litros homologados a los cien, tiene potencia suficiente para autovía sin quedarse corto al adelantar y además esquiva las zonas de bajas emisiones porque lleva la pegatina adecuada.

Si tu vida transcurre entre ciudad y carretera con kilómetros largos por delante, el diésel 2.0 TDI de 115 CV puede salirte más rentable a medio plazo porque consume cerca de 5 litros, tiene un par motor que se nota cuando pisas y además aguanta más kilómetros sin dar guerra. Las transmisiones van desde el cambio manual de seis velocidades hasta la caja DSG automática de doble embrague, que funciona con suavidad en tráfico denso y responde rápido si aceleras con ganas, mientras que la tracción 4x4 solo está disponible en el diésel de 150 CV aunque en ciudad la tracción delantera te basta de sobra.

Total que tienes opciones para elegir según tu uso real, y eso es lo que importa cuando vas a pagar el coche durante tres años sin saber si te van a subir el alquiler o la hipoteca.

Acabados desde lo básico hasta lo casi premium

El acabado Selection trae climatizador, pantalla táctil de 8 pulgadas con Apple CarPlay, asistente de mantenimiento de carril y frenada de emergencia, así que no te vas a casa con un coche pelado aunque elijas la versión más barata. Si subes a Ambition o Plus, ganas llantas de aleación, sensores de aparcamiento traseros y algunos detalles cromados que mejoran el aspecto del conjunto, y ahí es donde empieza a merecer la pena si piensas conservar el coche varios años porque la reventa siempre es mejor con acabados intermedios.

El Sportline añade suspensión deportiva y detalles en negro brillo que le dan un aire más agresivo, mientras que el Style va directo al lujo con faros Matrix LED, tapicería de piel parcial, equipo de sonido Canton y asientos delanteros con ajuste eléctrico y función masaje. Vamos, que puedes ir desde lo funcional hasta lo cargado de extras sin cambiar de modelo, y eso te permite ajustar el presupuesto según lo que necesites de verdad en lugar de comprarte un coche sobrado que luego no aprovechas.

Los asientos traseros llevan el sistema Varioflex en muchas versiones, que te permite deslizarlos hacia delante o hacia atrás para ganar maletero o espacio para las piernas según convenga, e incluso puedes quitarlos completamente si algún día necesitas meter algo enorme.

Financiación con trampa pero sin letra pequeña mortal

La oferta de 25.350 euros te obliga a financiar con [[LINK:EXTERNO|||https://www.lasexta.com/motor/noticias/secreto-skoda-que-adelanto-incluso-rolls-royce_2026010169567a69ea66eb735323b109.html|||Škoda]] Finance a 36 meses con una entrada que ronda el 20% del precio, aunque si prefieres no comprar el coche directamente puedes optar por renting con cuotas que arrancan en unos 395 euros al mes e incluyen mantenimiento y seguro a todo riesgo. La garantía estándar es de dos años ampliables a tres, pero en las promociones actuales están dando hasta cuatro años si financias, y eso te cubre bastante recorrido antes de que empiecen a aparecer averías fuera de lo normal o te toque cambiar piezas de desgaste.

El Karoq se fabrica en República Checa y está disponible de inmediato en todos los concesionarios españoles, además puedes comprarlo online si ya tienes claro qué versión quieres y no necesitas probarlo antes. La competencia directa es el Seat Ateca, que comparte plataforma y muchos componentes mecánicos pero va de deportivo, mientras que el Karoq apuesta por la sobriedad y la calidad percibida sin renunciar a un buen comportamiento en carretera ni a acabados decentes.

Si lo tuyo es el espacio útil sin florituras y quieres ahorrarte casi 10.000 euros de golpe, esta oferta merece la pena antes de que llegue marzo y Škoda ajuste los descuentos porque las marcas siempre aprietan las ofertas cuando se acaba el mes.