¿Es verdad que la DGT exigirá llevar un spray antipinchazos?

Hace meses que circula la idea de que en España será obligatorio llevar también un spray antipinchazos en el coche a partir de 2026. El mensaje se ha difundido en redes sociales, vídeos virales y hasta en algunos titulares poco afinados, aprovechando el ruido generado por la llegada de la baliza V16 y los cambios en normativa de seguridad vial, que han generado mucha desconfianza entre los conductores.

La cosa es que ese mensaje es falso, y no existe ninguna ley ni instrucción de la DGT que obligue a llevar un aerosol antipinchazos en el vehículo, ni ahora ni en 2027, ni en el año 3000 (creo). La confusión nace de una mala interpretación del Reglamento General de Vehículos y de su referencia a los llamados “sistemas alternativos” a la rueda de repuesto.

Conviene dejar claro desde el principio que no llevar un spray antipinchazos no es ilegal, no conlleva multa y no supone incumplir la normativa, siempre que el coche disponga de algún sistema válido para poder seguir circulando tras un pinchazo.

Rueda con un tornillo | Centímetros Cúbicos

Qué exige realmente la normativa española

Lo que dice el Reglamento General de Vehículos es bastante más sencillo de lo que muchos asustaviejas quieren hacernos creer, y es que la norma exige que el vehículo cuente con una rueda de repuesto completa, una rueda de uso temporal o un sistema alternativo que garantice la movilidad tras un pinchazo. Ya. En ningún punto se menciona de forma obligatoria el uso de sprays sellantes.

Ese “sistema alternativo” puede adoptar varias formas, y puede ser un kit antipinchazos con compresor y líquido sellante, un sistema automático integrado de fábrica o cualquier solución que permita al conductor desplazarse con seguridad hasta un taller. El spray es solo una de esas opciones, no la única ni la obligatoria.

Por tanto, si tu coche lleva rueda de repuesto, aunque sea estrecha, ya cumples la ley. Si lleva un kit antipinchazos homologado, también, y si el fabricante ha optado por otro sistema equivalente, sigue siendo perfectamente legal circular sin aerosol antipinchazos en el maletero.

Rueda pinchada | motor.atresmedia.com

¿Spray, rueda o kit? lo importante es poder continuar el trayecto

El spray antipinchazos tiene su utilidad pero también sus límites. Funciona bien en pinchazos pequeños en la banda de rodadura, pero no sirve en reventones, cortes grandes ni daños en el flanco del neumático. Además, su uso es siempre temporal y obliga a revisar o sustituir la rueda cuanto antes.

Por eso, muchos conductores siguen prefiriendo la rueda de repuesto tradicional, sobre todo en viajes largos o fuera de ciudad. Otros optan por kits más completos con compresor, que permiten controlar mejor la presión y la reparación provisional, y todas estas soluciones son válidas a ojos de la normativa.

La clave no está en llevar un spray concreto, sino en que el vehículo tenga un sistema que permita seguir circulando con seguridad tras un pinchazo. Así que la próxima vez que leas que la DGT “obliga” a llevar spray antipinchazos este año, ya sabes la verdad: que es otro bulo más que se ha colado aprovechando el ruido normativo de la baliza V16.