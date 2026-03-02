Un SUV crossover con nombre de Sonic y vendido por Chevrolet con argumentos como para devolver la marca americana a Europa

Ya pasamos el umbral de la década. Hace más de diez años que Chevrolet no hace escala en el viejo continente. En Sudamérica, un nombre está a punto de revivir y, cada vez que un lanzamiento es noticia del otro lado del Atlántico, suelo recurrir a la siguiente pregunta: ¿es un vehículo que haría regresar a la marca norteamericana al mercado europeo? Veamos este caso, el del Chevrolet Sonic en su nueva carrocería.

Es que este nombre ya existió en los países sudamericanos, donde se comercializó por cinco años durante la década anterior, pero en opciones hatchback y berlina. Ahora, para sorpresa de nadie, regresa en forma de SUV crossover. Desarrollado sobre la plataforma GEM del compacto urbano denominado Chevrolet Onix y a fabricarse en Brasil, este modelo se presenta oficialmente como SUV coupé, aunque se distancie de la forma más pura que identifica a éstos.

A excepción de casos como el del Citroën Basalt –el equivalente al C4–, por aquellas latitudes no suelen verse con frecuencia modelos SUV coupé de ese estilo al que las marcas nos tienen acostumbrados en Europa. En mercados clave como Argentina y Brasil, digamos que no hace falta que un vehículo adopte esa forma pura para considerarlo como tal, sino una silueta que transmita el lenguaje. Un Volkswagen Nivus, un Honda HR-V... un Chevrolet Sonic tienen con qué para pertenecer. Dicho esto, en lo técnico, el mote de crossover funciona como el más atinado para estos perfiles.

Chevrolet Sonic | Chevrolet

Chevrolet Sonic: de compacto a SUV

Dicho esto, este Chevrolet, a juzgar por los teasers publicados meses atrás, combina lo anterior con rasgos que no se alejan de diseños que apuntan enfáticamente a Europa. Basta con compararlo, imagen de portada mediante, con la silueta ya revelada del eléctrico Volkswagen ID.Cross para notar la aproximación.

Aún es temprano para certezas, pero se esperaría un crossover con impronta deportiva. Sobre todo, según los planos detalles que en imágenes el Sonic 2026 mostró en adelantos del año pasado. A saber, un juego de luces traseras con firmas lumínicas finas y horizontales, y que parecerían ir muy bien si la pintura de carrocería es la negra brillante que, se supone, será su color de campaña.

"Debutar en un segmento estratégico, aún no explorado por la marca: el de los SUV coupés", había declarado Santiago Chamorro, presidente de GM Sudamérica, acerca de la importancia de llenar un casillero vacío con este modelo. Un casillero que al Chevrolet Sonic abalaría de este lado del océano, ya que desembarcará para competir entre los SUV de segmento B, un boom que aquí ya no necesita demasiada presentación. Portales sudamericanos ya informan que, una vez estrenado, al nuevo Chevrolet Sonic le incorporarían versiones híbridas. ¿Más argumentos?