Tu coche en un vídeo falso: así funciona la peligrosa estafa de IA que investiga la Policía

La Policía de Michigan acaba de lanzar una alerta mundial tras un caso aterrador. Un vecino recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido con un vídeo muy real. En las imágenes aparecía la entrada de su casa y su camioneta rodeada por varios hombres amenazantes.

Los estafadores aseguraban que iban a robarle y que empezarían por quitarle todos los neumáticos. Para detener el ataque, le exigían un rescate inmediato de 500 dólares a través del móvil. Por suerte, la víctima sospechó que las imágenes no encajaban con la realidad de ese momento. Decidió no pagar ni un céntimo y llamó rápidamente a las autoridades para denunciar. La policía comprobó que en su domicilio no había ni rastro de intrusos ni daños en el coche.

Todo era un montaje digital hiperrealista diseñado para generar pánico y robarte el dinero. No te fíes de vídeos alarmantes que recibas de desconocidos, por muy reales que parezcan. Bloquea el número, no envíes dinero y avisa siempre a la policía antes de actuar. ¡Comparte este vídeo para que nadie caiga en este nuevo chantaje digital!

Este caso demuestra que los delincuentes ya no necesitan estar en tu puerta para asustarte. La clave es mantener la sangre fría y verificar siempre la información antes de realizar cualquier pago. La prevención y la denuncia son nuestras mejores herramientas contra estos nuevos timos tecnológicos.