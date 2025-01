Ni siquiera los coches chinos pueden con el imbatible SUV con 600 litros de maletero, consumo de mechero, y la mejor calidad/precio del mercado

Aunque los coches chinos parecen estar haciéndose con una cuota de mercado muy importante, lo cierto es que hay coches que siguen siendo los reyes del mercado sin importar que lleguen nuevas marcas, nuevos modelos o nueva tecnología.

El Hyundai Tucson es un ejemplo de ello. Es el rival a batir por parte de casi cualquier SUV mediano que se precie. Y lo es con todo merecimiento, porque destaca por una combinación de características extremadamente completa, a la vez que mantiene un precio equilibrado.

Hyundai Tucson 20º Aniversario 2024 | Hyundai

El SUV superventas a prueba de coches chinos

Entre los coches chinos que han aterrizado intentando rivalizar con el Hyundai Tucson, encontramos modelos que también han ganado mucha relevancia en el mercado por sus cifras de ventas, como es el caso por ejemplo del MG HS, y el Omoda 5, que en menos de un año ha conseguido ubicar un montón de unidades en las calles españolas. A eso habría que sumar otros aspirantes de marcas que están entrando poco a poco en los concesionarios españoles, como el EVO 7 o el DR 6.0, que con el paso del tiempo iremos viendo más por las calles.

A pesar del auge de estos modelos, el Hyundai Tucson sigue siendo el rey de los SUV en cifras de ventas en España. Al menos, lo es junto al Kia Sportage, un coche con el que comparte plataforma y muchos componentes, y con el que, por supuesto, también comparte éxito. Ambos están presentes habitualmente en las listas de los más vendidos cada mes en nuestro país.

Esto ha hecho que dejen a un lado a coches de marcas con mucho renombre, como el Ford Kuga, el Nissan Qashqai, Toyota RAV 4 o modelos de un nivel algo premium como los Audi Q3 o BMW X1.

Hyundai Tucson | Centímetros Cúbicos

Maletero gigante para la familia, el perro y el equipaje de la suegra

Cuando uno es joven puede que considere más interesante opciones como los coches compactos, o incluso los deportivos. Pero conforme pasa el tiempo, y la familia crece, se hace necesario contar con un coche con más espacio. Más aun si uno va a tener que contar con que la suegra viaje con la familia. Y con ella, todo el equipaje, claro está.

Una de las grandes claves del Hyundai Tucson es su espacioso maletero de casi 600 litros. Aunque tu suegra decida que quiere llevar la olla exprés para no sé qué receta, podrás encontrar espacio para ella, las maletas, e incluso para llevar al perro en el maletero. Además, si se pliegan los asientos, es posible alcanzar una capacidad de 1.800 litros, lo cual no viene nada mal a la hora de tener que comprar o desplazar muebles. Ya que uno compra un coche grande, mejor que sea un coche versátil.

Todo esto sin olvidar algo que hace que cualquiera opte por un SUV, que es la posición elevada de conducción, y la altura libre respecto al suelo, que nos permite subir sin miedo los bordillos en ciudad, algunos obstáculos, o incluso, salir del asfalto y recorrer algunos caminos sin miedo a poder dañar el fondo del coche. Los parachoques en plástico mate también ayudan a que podamos ir más tranquilos por rutas camperas, a la vez que le confieren un aspecto algo más robusto a un coche que ya presume de ser en general, más o menos grande, con una longitud de 4,5 metros de largo.

Hyundai Tucson | Hyundai

Consume muy poco, incluso sin ser híbrido

Si bien es cierto que la electrificación forma ya parte del vocabulario diario del mundo del motor. No es menos cierto que un motor fiable con un consumo equilibrado sigue siendo una de las compras más inteligentes que uno puede hacer hoy en día. El Hyundai Tucson, en su versión más asequible, presenta un motor diésel que presume de un consumo de 5,3 litros a los 100 km. Es una cifra cercana a la que ofrecen coches urbanos con motores muy pequeños. También es verdad, que esto es así porque el motor del Tucson en su versión más asequible tampoco va muy allá. Es un propulsor de 115 CV. Si lo que queremos es un coche para ciudad, que sea grande, con look de todoterreno, y que también pueda recorrer algún camino que otro, esta versión es más que suficiente.

Pero hay que decir que también está disponible en versión gasolina, versión con microhibridación, e incluso en versiones 4x4 con tracción integral para un uso un poco más off-road, con potencias que llegan hasta los 160 CV. Incluso la diferencia no es demasiado acusada como para plantearse la mejora.

Hyundai Tucson | Hyundai

Por 200 euros al mes

Si hay un motivo por el que el Hyundai Tucson es un superventas, es porque el coste lo deja como uno de los mejores SUV medianos en relación calidad/precio que se pueden encontrar en el mercado. Y es que con financiación se queda en algo menos de 28.000 euros. Teniendo en cuenta cuánto ha subido el precio de los coches en los últimos años, poder comprar un coche como este, grande, equipado, y versátil por debajo de los 30.000 euros, hace que sea uno de los coches más codiciados por quien busca un coche nuevo.

Respecto a la financiación, es posible conseguirlo con una cuota de 200 euros al mes, en un formato de cuatro años, quedándose en 47 cuotas, con una entrada de algo más de 8.500 euros, y una última cuota de casi 16.000 euros, que como es habitual hoy en día, nos permitirá pagarla para quedarnos con el vehículo, devolver el vehículo para no pagar esa última cuota, o renovar coche.