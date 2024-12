El Kia Sportage, más barato, y más pequeño: el nuevo SUV de menos de 4 metros que necesitamos ya en España

Es una paradoja que muchos coches que las marcas lanzan en los llamados "mercados emergentes" serían ideales para nuestro país. Un claro ejemplo es el Kia Syros que la casa coreana va a empezar a comercializar en la India.

Y es que este vehículo está enfocado principalmente a un aspecto económico, precisamente como el que lidera las ventas en España: el Dacia Sandero.

KIA Syros | KIA

Asimismo, bebe del Sportage en cuanto a concepto y del EV3, casi como si se tratara de una miniatura de estos. Veamos qué ofrece y el por qué tendríamos que tenerlo aquí.

Líneas rectas y un enfoque urbano

El Kia Syros luce una fisonomía rectilínea que hace recordar a la de los monovolúmenes también. En los costados de su zaga se pueden observar unos faros verticales, mientras que en la zona inferior de la carrocería exhibe unas prominentes protecciones. A simple vista, parece tener una altura libre al suelo adecuada para enfrentarse a los caminos del país hindú. En cuanto a sus dimensiones, mide 3,99 metros de largo que en nuestro mercado le situarían en el segmento A-SUV ya que la inmensa mayoría del segmento B-SUV parten de los 4,10 metros.

Hay que indicar también que se cimenta sobre la plataforma K1 de la alianza coreana Hyundai-Kia, la misma que tiene otro vehículo eléctrico accesible del grupo que sí va a llegar a España próximamente: el Hyundai Inster.

KIA Syros | KIA

Disponible solamente en gasolina y diésel

La razón principal por la que el Kia Syros no va a ofrecerse a corto plazo en Europa se encuentra probablemente en su oferta de motores, compuesta exclusivamente por propulsores de combustión. Como es sabido, una de las prioridades para los fabricantes europeos es reducir lo máximo posible las emisiones contaminantes. De esta forma, los conductores de la India pueden conseguirlo con motor de gasolina o diésel. No obstante, desde la firma coreana no se descarta lanzar en un futuro una unidad eléctrica que sí le capacite para llegar al viejo continente.

El de gasolina es un turboalimentado de un litro con 120 CV de potencia y un par motor máximo de 172 Nm, se puede asociar tanto a una caja de cambios manual de seis velocidades como a una automática de doble embrague y siete relaciones. Por su parte, el de gasoil es un propulsor de 1.5 litros que tiene 116 CV de potencia y 250 Nm de par motor máximo que también puede convivir tanto con transmisión manual como automática, esta última con convertidor de par y seis marchas.

KIA Syros | KIA

Un interior tecnológico marca de la casa

Otro aspecto con el que es fácil identificar el Syros con Kia es en el enfoque tecnológico que impera en su habitáculo. Entre los elementos que lo demuestran están: su techo solar panorámico,iluminación ambiental con 64 colores, asientos con ajuste eléctrico de cuatro posiciones para el conductor,sistema de sonido premium Harman Kardon con ocho altavoces,punto de carga inalámbrica para smartphones, seis airbags, compatibilidad con Apple Car Play y Android Auto y las 16 ADAS con las que puede equiparse para ofrecer un nivel 2 de conducción autónoma.