Las señales V-16 no conectadas con la DGT 3.0 también serán válidas a partir de 2026, según el Tribunal Supremo

El pasado 1 de julio entró en vigor el Real Decreto 159/2021, es decir, el encargado de regular todo lo relacionado con la luz V-16. Desde ese momento es posible emplear esta baliza para señalizar los incidentes que tienen lugar en la carretera, pero las autoridades han insistido en que las adquiridas ahora no serán válidas en 2026 porque no están diseñadas para conectarse con la nube de la DGT. Algo que podría cambiar tras la decisión del Tribunal Supremo, que ha validado tantos las V-16 conectadas como las no conectadas.

El Real Decreto 159/2021 es el encargado de regular los servicios de auxilio en la vía pública incluyendo la ‘Preseñalización de peligro’ que establece las pautas de con todo lo relacionado con la luz V-16. En esta normativa se estipula que esta baliza convivirá con los triángulos de emergencia hasta 2026, momento en el que los sustituirá. Y no sólo eso: a partir de ese año, estos dispositivos deberán comunicar “su activación, desactivación y geoposicionamiento al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad” obligatoriamente.

La medida cautelar del Tribunal Supremo

Esto quiere decir que el modelo que lleves en tu coche tiene que poder comunicarse con el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico (conocido como DGT 3.0) para proporcionar a la Dirección General de Tráfico información sobre el incidente y que pueda avisar al resto de usuarios de la vía, a los servicios de emergencia… Razón por la que las autoridades de la materia recomiendan esperar para adquirir la luz V-16 ya que las actuales no valdrían a partir de 2026. Hablamos en condicional porque el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto.

El conglomerado de empresas Grupo V16 solicitó al Tribunal Supremo una medida cautelar para obtener la validez que amparase a las luces V-16 luminosas sin geoposicionamiento más allá de 2026. El órgano judicial se lo ha concedido a través de un auto del 24 de junio de 2021: en él se aprueba la disposición transitoria primera del Real Decreto 159/2021, que únicamente permitía el uso de esas V-16 “fabricadas con anterioridad a la aprobación de este real decreto”.

Las razones

Para este requerimiento, esgrimieron las siguientes razones. En primer lugar, la tecnología para comunicarse en tiempo real con la DGT 3.0 aún no ha sido desarrollada y la DGT no ha publicado el protocolo de envío de datos. El segundo lugar, como no existen las luces V-16 conectadas, las únicas alternativas son los triángulos de emergencia y los dispositivos que no tienen geolocalización.

En tercer lugar, el geoposicionamiento se puede llevar a cabo con otros dispositivos instalados en el propio coche o con los teléfonos móviles. Y en cuarto lugar creen que esta prohibición “limita las alternativas para mejorar la seguridad de los conductores en carretera dado que existen dispositivos que, aunque no cuentan con esta conectividad, sí están homologados por la DGT y sirven para dotar de mayor visibilidad al vehículo”.

Si nada cambia la medida cautelar del Tribunal Supremo, las luces V-16 sin geolocalización se podrán seguir fabricando, comercializando y usando hasta 2026… y después de esta fecha.