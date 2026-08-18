¿A qué velocidad te multan? Estas son las sanciones según el límite de la vía

Una de las dudas más habituales entre los conductores es saber qué consecuencias tiene superar el límite el límite de velocidad al pasar por un radar. No todas las infracciones tienen el mismo castigo: dependiendo del exceso, la sanción puede limitarse a una multa económica, implicar también la pérdida de puntos o incluso llegar a suponer la retirada del permiso de conducir.

Las sanciones se dividen, por tanto, en diferentes tramos según la velocidad a la que se circule. En los casos más graves, superar determinados límites puede llegar a constituir un delito contra la seguridad vial, con la posibilidad de enfrentarse incluso a penas de prisión.

Límite de 20 km/h

Cuando la vía está limitada a 20 km/h, circular entre 21 y 40 km/h supone una multa de 100 euros. Si se circula entre 41 y 50 km/h, la sanción asciende a 300 euros y 2 puntos. Entre 51 y 60 km/h, son 400 euros y 4 puntos; entre 61 y 70 km/h, 500 euros y 6 puntos. A partir de 71 km/h, la multa alcanza los 600 euros y 6 puntos.

Límite de 30 km/h

En una zona con un máximo de 30 km/h, superar el límite y circular entre 31 y 50 km/h se sanciona con 100 euros. Entre 51 y 60 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 61 y 70 km/h, 400 euros y 4 puntos; entre 71 y 80 km/h, 500 euros y 6 puntos. Si se superan los 81 km/h, la sanción es de 600 euros y 6 puntos.

Límite de 40 km/h

Para una vía limitada a 40 km/h, circular entre 41 y 60 km/h implica 100 euros de multa. El siguiente tramo, de 61 a 70 km/h, supone 300 euros y 2 puntos, mientras que entre 71 y 80 km/h son 400 euros y 4 puntos. Circular entre 81 y 90 km/h acarrea 500 euros y 6 puntos, y superar los 91 km/h eleva la sanción a 600 euros y 6 puntos.

Límite de 50 km/h

En las vías cuyo máximo es de 50 km/h, circular entre 51 y 70 km/h supone una multa de 100 euros. Entre 71 y 80 km/h, la sanción es de 300 euros y 2 puntos; entre 81 y 90 km/h, 400 euros y 4 puntos. Si se circula entre 91 y 100 km/h, son 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 101 km/h implica 600 euros y 6 puntos.

Límite de 60 km/h

Cuando el límite establecido es de 60 km/h, circular entre 61 y 90 km/h se sanciona con 100 euros. Entre 91 y 110 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 111 y 120 km/h, 400 euros y 4 puntos. El tramo de 121 a 130 km/h supone 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 131 km/h implica 600 euros y 6 puntos.

Límite de 70 km/h

En una vía limitada a 70 km/h, circular entre 71 y 110 km/h supone 100 euros. Entre 101 y 120 km/h, la sanción es de 300 euros y 2 puntos; entre 121 y 130 km/h, 400 euros y 4 puntos. Circular entre 1311 y 140 km/h supone 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 141 km/h implica 600 euros y 6 puntos.

Límite de 80 km/h

Con un máximo de 80 km/h, circular entre 81 y 110 km/h supone una multa de 100 euros. Entre 111 y 130 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 131 y 140 km/h, 400 euros y 4 puntos. El tramo de 141 a 150 km/h supone 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 151 km/h implica 600 euros y 6 puntos.

Límite de 90 km/h

En carreteras limitadas a 90 km/h, circular entre 91 y 120 km/h se sanciona con 100 euros. Si se circula entre 121 y 140 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 141 y 150 km/h, 400 euros y 4 puntos. Entre 151 y 160 km/h, la multa asciende a 500 euros y 6 puntos, y superar los 161 km/h supone 600 euros y 6 puntos.

Límite de 100 km/h

Cuando el máximo es de 100 km/h, circular entre 101 y 130 km/h supone 100 euros. Entre 131 y 150 km/h, la sanción asciende a 300 euros y 2 puntos; entre 151 y 160 km/h, a 400 euros y 4 puntos. Circular entre 161 y 170 km/h implica 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 171 km/h supone 600 euros y 6 puntos.

Límite de 110 km/h

En las vías limitadas a 110 km/h, circular entre 111 y 140 km/h supone 100 euros. Entre 141 y 160 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 161 y 170 km/h, 400 euros y 4 puntos. Si se circula entre 171 y 180 km/h, la multa es de 500 euros y 6 puntos. Superar los 181 km/h implica 600 euros y 6 puntos.

Límite de 120 km/h

Por último, en autopistas y autovías con un límite de 120 km/h, circular entre 121 y 150 km/h supone una multa de 100 euros. Entre 151 y 170 km/h, son 300 euros y 2 puntos; entre 171 y 180 km/h, 400 euros y 4 puntos. Circular entre 181 y 190 km/h implica 500 euros y 6 puntos, mientras que superar los 191 km/h supone 600 euros y 6 puntos.