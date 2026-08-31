Llamarás la atención con el Fiat Topolino por su singular diseño, pero mucho más con su versión deportiva

Hablar del Fiat Topolino es hablar de un vehículo que llama la atención a su paso por su sola condición de cuadriciclo. A eso le suma sus acabados, entre los cuales destaca un Verde Vita contundente para la ciudad y los días de sol. Pero la gama de versiones no termina allí, sino que profundiza con una segunda que, contraria a la elegancia que expresa la anterior, despierta en el pequeño italiano un carácter más deportivo.

Fiat Topolino Sport | Fiat

Contemplado por sí mismo, puede que pertenecer a las nuevas generaciones no te permita anclar su apariencia con el pasado. Lo cierto es que su exterior, que combina una pintura Blanco Gelato con adhesivos rojos en el frontal, no disimula que le rinde culto al Nuova 500 Sport de finales de los años cincuenta. Claro que con el diferencial del techo negro en contraste que identifica al modelo actual y espejos retrovisores con carcasas a tono.

Y podría trazarse un paralelismo entre esas franjas rojas y el interior, porque ambas secciones comparten cierto espíritu de competición, no solo por los asientos deportivos en acabado Aunde Scuba Nero, sino por el concepto de diseño del habitáculo todo en sí, que da la impresión de estar enfocado cien por ciento a la conducción. Un salpicadero estilo Dolcevita Negro completa la cabina.

Fiat Topolino Sport | Fiat

Eso sí, aunque se trata de una versión deportiva tributo, no esperes que dicho homenaje se expanda a la fórmula mecánica. Aquí no hay excepción a la regla, de manera que en el Fiat Topolino Sport, que hoy es anunciado por la marca en unos 11.500 euros, el motor de combustión brilla por su ausencia, pues es tan eléctrico como el resto de los Topolino actuales: batería de 5,5 kWh y motor con 6kW –8 CV– de potencia.