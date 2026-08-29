El Gobierno cambia el CAP y permite hacer dos tercios de la formación online

El Gobierno ha aprobado una reforma de la normativa que permitirá a los conductores profesionales realizar online hasta el 66% de la formación inicial del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). La medida entrará en vigor en septiembre y busca adaptar la formación a las nuevas circunstancias tecnológicas y sociales, además de contribuir a hacer frente a la falta de conductores profesionales en el transporte por carretera.

La modificación establece un sistema de formación mixto, que combinará las clases presenciales con el aula virtual, aunque tanto las prácticas como los exámenes seguirán siendo presenciales. En los cursos de cualificación inicial ordinaria, las empresas CAP podrán impartir mediante aula virtual hasta 166 de las 280 horas de formación. En la modalidad acelerada, podrán realizarse online hasta 92 de las 140 horas. En ambos casos, las clases virtuales tendrán que ser síncronas, con profesores y alumnos conectados al mismo tiempo.

El Certificado de Aptitud Profesional (CAP) es una formación obligatoria para los conductores profesionales y complementa a los permisos C y D, necesarios para conducir camiones y autobuses, respectivamente. Además, permite acreditar en todos los países de la Unión Europea que el conductor ha completado la formación exigida por la normativa comunitaria.

Así se controlará la nueva formación online

La nueva modalidad establece que las clases prácticas y los exámenes no podrán realizarse mediante aula virtual. Por tanto, estas partes de la formación seguirán desarrollándose presencialmente.

También desaparece la obligación de utilizar sistemas biométricos para controlar la asistencia y el acceso a los cursos. Estos podrán sustituirse por otros métodos, como hojas de firmas o registros digitales equivalentes.

La modificación del Real Decreto 284/2021 llega en un escenario marcado por la falta de conductores profesionales en España y por el avance de la digitalización en los sistemas de formación.

Dos fases para obtener y mantener el CAP

La cualificación profesional se divide en dos partes diferenciadas. La primera es la cualificación inicial, que debe obtenerse independientemente del permiso de conducir y requiere superar un examen específico.

La segunda corresponde a la formación continua, que debe realizarse cada cinco años para mantener actualizados los conocimientos adquiridos. Contar con el CAP es obligatorio para conducir vehículos destinados al transporte por carretera cuando sea necesario disponer de los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

La implantación de este modelo híbrido pretende facilitar el acceso a la profesión de conductor profesional y ayudar a reducir la falta de trabajadores del sector. Poder completar hasta dos tercios de la formación inicial a distancia también reduce las barreras geográficas y de tiempo para quienes quieran obtener la cualificación.