La Unión Europea prepara un nuevo carné de conducir digital antes de 2029

El carné de conducir físico podría dejar de ser la única opción para acreditar que podemos conducir, ya que la Unión Europea ha aprobado un permiso de conducir digital que podrá llevarse en el móvil. No se trata de la aplicación MiDGT, que ya permite llevar el permiso de forma válida en España, sino de una iniciativa que los países de la UE deberán incorporar a sus propios sistemas. La normativa entró en vigor en 2025 y los Estados tendrán hasta 2029 para ponerlo en marcha.

El nuevo permiso digital formará parte de la cartera europea de identidad digital, junto a otros documentos identificativos. De esta manera, los ciudadanos podrán llevar en el teléfono elementos como el DNI o el propio carné de conducir, con validez en las distintas regiones de la Unión Europea. Para comprobar la licencia, los agentes de la autoridad podrán verificar la información mediante un código QR, incluyendo qué tipo de permiso tiene el conductor y qué vehículos está autorizado a conducir.

Eso sí, el carné físico no desaparecerá con la llegada de este sistema. La tarjeta seguirá disponible para quienes prefieran contar con un documento físico o no quieran depender del teléfono móvil para demostrar que tienen el carné. Por tanto, cuando el sistema esté implantado, los conductores tendrán la posibilidad de elegir entre llevar su permiso en formato digital o mantener la tarjeta física.