Endesa se alía con Electromaps para mejorar el acceso a su red de carga de coches eléctricos

Nuevo paso de crecimiento de la movilidad eléctrica en España. Endesa y Electromaps han establecido una alianza que permitirá a los usuarios de la aplicación acceder a los puntos de recarga que tiene repartidos por nuestro país el gigante energético. Para ser más exactos, los conductores que dispongan de la APP podrán localizar, activar y pagar la carga en los puntos de Endesa directamente desde la aplicación, lo que indudablemente simplificará el proceso y mejorará la experiencia de uso. Al mismo tiempo, la colaboración permitirá a Electromaps aunar un total de 25.000 cargadores en toda España. Este último dato le convierte en la plataforma española para uso de la red de recarga más amplia.

"El objetivo de Endesa siempre es poner al usuario en el centro y, en movilidad eléctrica, su máxima ha sido facilitarle el camino en esta transición y el acceso a la recarga. La visibilidad que proporciona Electromaps nos ayuda a conseguir aún más este objetivo", ha declarado el director de Movilidad Eléctrica de Endesa, Daniel Ortiz. Por su parte, el cofundador de Electromaps, Xavier Cañadell, ha asegurado que la misión de la aplicación es ofrecer a los usuarios de EV "una experiencia de carga fluida y accesible" y que la alianza con Endesa refuerza el compromiso de "ampliar y mejorar la infraestructura de carga en España, ayudando a impulsar la movilidad eléctrica en el país".

En el comunicado que informa del acuerdo, Endesa indica que, de todos los puntos de carga, más del 40 % constan de tecnología rápida o ultrarrápida, tanto en entornos urbanos como de carretera. Por consiguiente, más de 800 puntos son de tecnología ultrarrápida con potencias de entre 150 kW y 300 kW y que, en su mayoría, están ubicados en zonas cercanas a carreteras. No obstante, la compañía energética tiene más de 2.100 puntos de recarga en construcción o pendientes de distintos trámites burocráticos.