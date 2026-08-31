La crisis de la vivienda llega a las camper: el único alquiler barato

La crisis de vivienda también está afectando al mundo de las campers y está cambiando el significado de la conocida “van life”. Lo que antes podía ser una forma de vida ligada a la aventura y al nomadismo se está convirtiendo para algunas personas en una alternativa ante los elevados precios del alquiler. En zonas turísticas o con una vivienda especialmente tensionada, hay trabajadores cuyo salario no les permite asumir el coste de un alquiler.

Entre quienes recurren a esta opción se encuentran trabajadores de temporada, empleados de hostelería o empleados públicos que aceptan sustituciones temporales con contratos de menor duración. Ante la dificultad para acceder a una vivienda, algunos optan por vivir en una camper como una de las alternativas disponibles.

Personas que ya viven de esta manera señalan que en zonas de los Pirineos un alquiler puede alcanzar los 1.600 euros, mientras que en las Islas Baleares hay quienes viven en autocaravanas porque un alquiler convencional puede rondar los 1.000 euros mensuales.

Así, la “van life”, que durante años se ha presentado como una forma de vida nómada y ligada a la aventura, empieza a adquirir otro significado para quienes no pueden permitirse una vivienda en determinadas zonas. La camper deja de ser únicamente una elección personal y puede convertirse en la opción a la que recurren personas obligadas a vivir donde el mercado residencial está tensionado.